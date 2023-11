Am Dienstagnachmittag starten Aktien und die Börse richtig durch. Der DAX ist über 1,5 Prozent im Plus und auch die US-Börsen legen kräftig zu. Was der Grund dafür ist und wieso Anleger sich jetzt über die Börse freuen dürfen.

Der DAX legt am Dienstagnachmittag um 1,6 Prozent auf 15.590 Punkte zu. Die US-Börsen Dow Jones (plus 1,36 Prozent), S&P 500 (plus 1,84 Prozent) und die US-Technologie-Börse Nasdaq100 (plus 2,17 Prozent) stehen dem deutschen Börsenbarometer in nichts nach.

Der Grund dafür ist eine niedrige Inflation in den USA. Am heutigen Tag wurde bekannt, dass die Inflation im Oktober lediglich bei 3,2 Prozent gelegen hatte. Experten hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Noch im September hatte die Teuerung in den USA bei 3,7 Prozent gelegen.

Weil die Inflation immer weiter nachlässt, die Zinsen aber mit 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent immer noch sehr hoch sind, hoffen Anleger nun auf Zinssenkungen. Weil niedrige Zinsen besser für Aktien sind, steigen die Börsen rasant.

Und das sollten Anleger jetzt tun:

Jetzt Gewinne mitnehmen oder weiter kaufen?

Tatsächlich dürfen Anleger jetzt darauf hoffen, dass die Börsen erstmal weiter steigen. Denn mit dieser weiteren guten Nachricht können Aktien und die großen Indizes ihre Aufwärtsbewegungen fortsetzen. Zudem spricht die Saisonalität für ein erfreuliches Jahresende. Die Monate November und Dezember sind an den Börsen traditionell stark, weil hier verschiedene Effekte zusammenspielen.

Grundsätzlich können Anleger ihre Sparpläne weiterlaufen lassen oder auch Aktien weiter neu hinzukaufen. Hier sollte man aber darauf achten, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Man sollte nun nicht alles blind kaufen, nur weil eine Aktie beispielsweise stark abgestürzt ist und jetzt theoretisch deutlich gewinnen kann. Auch hier sollte Qualität vor Quantität stehen.

MSCI World ETF-Anleger können den Index weiter zukaufen. Gleiches gilt für DAX, Dow Jones, Euro Stoxx50 und weitere große Indizes. Aber auch wichtig: Weil der Euro heute gegenüber dem US-Dollar aufgrund der Zins-Erwartungen deutlich zulegt, werden amerikanische Aktien, die europäische Anleger in ihren Portfolios halten, aktuell etwas schwächer. Doch wer jetzt mit einem stärkeren Euro US-Aktien kaufen möchte, der erhält natürlich mehr Kaufkraft.

Grundsätzlich dürfen Anleger sich nun erstmal auf versöhnliche Wochen an der Börse freuen. Rückschläge dürfte es immer wieder geben, aber die Marschroute für das Jahresende sollte nun vorgegeben sein: Nach oben.

Und lesen Sie auch: Super-Signal für Aktien: DAX hat Tor des Schicksals überwunden – 17.700 Punkte kommen als nächstes

oder: Partnerschaft mit Milliardenpotenzial – Was die Kooperation von den BigTechs Amazon und Meta jetzt bedeutet