Kürzlich hat sich der bekannte Hedgefondsmanager Bill Ackman auf X (ehemals Twitter) geäußert und für diese Aktie eine mutige Prognose in den Raum gestellt. Laut dem Experten soll das Papier bald um 588 Prozent ansteigen. Ist das eine Kaufchance für Anleger?

Bill Ackman ist selten für Aktien besonders optimistisch und hält laut den aktuellen 13F Filings nur eine einstellige Anzahl in seinem Hedgefonds Pershing Square. Dennoch hat sich der Experte kürzlich bullisch auf X (vormals Twitter) für eine Aktie geäußert, bei der er jetzt satte 588 Prozent Kurspotenzial sieht.

Milliardär Bill Ackman erwartet Kursexplosion um 588% bei dieser Aktie

Konkret geht es dabei um die Papiere von Freddie Mac, für die Ackman ein Kursziel von 31 US-Dollar bis 34 US-Dollar ausgerufen hat. Allerdings setzt der Hedgefondsmanager hier nicht auf eine klassische Unterbewertung oder positive Unternehmensentwicklung, sondern einen anderen Fakt.

Denn Freddie Mac ist ein 2008 im Zuge der Immobilienkrise von den USA zum Großteil verstaatlichter Kreditfinanzierer, der fast seinen kompletten Gewinn an die Regierung in Washington abführen muss. Allerdings gab es bereits in der Vergangenheit Tendenzen zur Privatisierung des Unternehmens, da das Börsenlisting noch vorhanden ist und so der Wettbewerb auf dem US-Markt verbessert werden würde.

Für Aktionäre würde diese Maßnahme und das Ende des Gewinnabführungsvertrags einen massiven Kurssprung bedeuten. Denn nimmt man den Nettogewinn des Unternehmens von 12 Milliarden US-Dollar mit einem Standard-Multiple von zehn und zieht noch zehn Prozent für eine Verwässerung infolge der Privatisierung ab, so kommt man tatsächlich auf einen Aktienkurs von rund 34 US-Dollar.

Ackman ist nun optimistisch dafür, dass Donald Trump, tatsächlich die teilweise Privatisierung des Unternehmens durchführen wird und soll laut einigen Berichten dafür seinen eigenen Einfluss nutzen.

Sollten Anleger hier einsteigen?

Ob Anleger hier einsteigen sollten, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Immerhin beruht diese Spekulation lediglich auf der Hoffnung, dass Trump diesen Schritt tatsächlich durchführt, und die Aktie ist seit November darum bereits um mehr als 200 Prozent im Kurs gestiegen.

Folglich bietet sich diese Wette nur für sehr risikoaffine, chancenorientierte Anleger an, die im schlimmsten Fall auch einen ordentlichen Verlust verkraften können.

