In einem neuen YouTube Video machte Hedgefondslegende Ray Dalio eine sehr düstere Prognose zu einem möglichen Systemcrash. Mit diesen Aktien schützt sich der ehemalige Kopf von Bridgewater aber davor.

Die US-Schuldenkrise ist aktuell in aller Munde und der Streit um einen möglichen Zahlungsausfall der USA wird so hart gefochten wie seit Langem nicht mehr. Doch Milliardär Ray Dalio hat dazu eine ganz andere Meinung, er glaubt an ein noch viel schlimmeres Szenario.

Milliardär Ray Dalio mit düsterer Prognose

So sagte der Milliardär in seinem Format auf der Plattform YouTube, dass der US-Schuldenstreit nicht der Anlass für die Besorgnis sein sollte, weil er die tatsächlichen Probleme weder anprangern noch lösen würde.

Tatsächlich ist Dalios Problem, dass wenn die Obergrenze angehoben wird, die USA einfach weiter Schulden machen, als gäbe es kein morgen. Immerhin hatte Amerika zum Ende des Jahres 2022 schon 31 Milliarden US-Dollar an Schulden.

“Es wird uns unser System, wie wir es kennen, kosten.“

Deswegen rief der erfolgreiche Investor den Staat auch zum Handeln auf und machte eine sehr düstere Prognose:

„Wenn wir das nicht lösen, werden wir ein Schuldenkrisenproblem und ein soziales Problem haben, das uns viel Geld kosten wird – es wird uns unser System, wie wir es kennen, kosten.“



Tatsächlich sind schon seit einigen Jahren in den Industriestaaten viele Ökonomen besorgt aufgrund der massiven Schulden. So hat auch Deutschland inzwischen einen Berg an Verbindlichkeiten in Höhe von 2,57 Billionen US-Dollar zum Jahresende 2022 gesammelt.



Mit diesen Investments schützt sich Milliardär Ray Dalio

Allerdings investiert Dalio nicht in Gold oder Kryptowährungen, um sich vor der Krise zu schützen, sondern setzt im Wesentlichen auf zwei Bereiche, die auch eine Schuldenkrise gut überstehen dürften:

Der Erste ist dabei der Sektor der Basiskonsumgüter. Hier hat Dalios Fonds Bridgewater bereits seit Mitte der 00er-Jahre große Positionen in Procter & Gamble und PepsiCo, die weiterhin zu den Top-Holdings des Hedgefonds zählen.

Aber auch in den Emerging Markets ist der Fonds stark investiert. So hat das jetzige Management, wie auch Dalio früher, erneut Anteile des iShares Core MSCI Emerging Markets ETF nachgekauft. Auch diese Titel dürften eine Krise in den USA wohl deutlich besser überstehen.

Lesen Sie auch: Milliardär Ray Dalio schwört auf diese drei Dividendenaktien