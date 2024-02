Gute Quartalszahlen und viele Milliarden für Aktienrückkäufe und Dividenden helfen der Linde-Aktie. Warum die Analysten nach den neuesten Zahlen optimistisch für die Aktie sind.

Nach Quartalszahlen legt die Linde-Aktie am Dienstag ordentlich los: Um mehr als drei Prozent geht es kurz nach Börseneröffnung für das ehemalige DAX-Unternehmen an der US-Börse nach oben. Die Gründe: Die Zahlen waren besser als erwartet, der Ausblick für 2024 glückte und man erwartet viele Milliarden für Aktienrückkäufe und Dividenden. Die Details:

Linde-Aktie mit guten Zahlen

Im vierten Quartals 2023 lag der bereinigte Gewinn je Aktie von Linde bei 3,59 Dollar, nachdem Analysten 3,46 Dollar erwartet hatten. Der Umsatz lag bei 8,3 Milliarden Dollar, wobei 8,07 Milliarden Dollar erwartet worden waren. Zwar lagen am Ende nur 2,73 Milliarden Dollar Cash in der Kasse, während die Wall Street hier mit 2,94 Milliarden gerechnet hatte.

Doch im ersten Quartal 2024 soll der bereinigte Gewinn um weitere 5 Prozent bis 8 Prozent auf 3,58 Dollar bis 3,68 Dollar anwachsen. Im gesamten Jahr soll der Gewinn je Aktie bei Linde sogar um 7 Prozent bis 10 Prozent auf 15,25 Dollar bis 15,65 Dollar wachsen - Analysten hatten hier mit 15,39 Dollar gerechnet. Weil sich das Management von Linde recht positiv für den Jahresausblick zeigte, gewann die Aktie nach einer Seitwärtsbewegung heute hinzu.

Zudem erwarten Anleger weitere Milliarden für Aktienrückkäufe und Dividenden:

Milliarden für Aktienrückkäufe und Dividenden bei Linde

Linde schreibt selbst: "Der operative Cashflow im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 2.727 Millionen US-Dollar, was vor allem auf höhere Erträge und ein ist besseres Betriebskapital zurückzuführen ist. Nach Investitionen in Höhe von 1.151 Millionen US-Dollar betrug der freie Cashflow 1.576 Millionen US-Dollar. Im Laufe des Quartals gab das Unternehmen den Aktionären 1.641 Millionen US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurück."

Dabei wartet hier noch viel mehr. Denn erst im letzten Herbst kündigte Linde an, 17 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe zu investieren. Zudem will das Unternehmen regelmäßige und hohe Dividenden bezahlen. Aktuell liegt die Quartalsdividende bei 1,275 US-Dollar je Aktie. Ob diese bald nochmal angehoben, steht zur Stunde noch nicht fest.

Schauen sich Anleger zudem den Chart an, so klettert die Linde-Aktie momentan einfach weiter an der 50-Tage-Linie hoch. So rät die BÖRSE ONLINE Redaktion auch weiterhin zum Kauf der Linde-Aktie mit einem Kursziel von 410 Euro und einem Stoppkurs bei 279 Euro.

