An der Börse läuft es nach einem schweren Jahr 2022 wieder und das bedeutet auch dass die IPOs zurückkehren. Diese drei milliardenschweren Börsengänge kommen bald auf Anleger zu und so viel Ertragspotenzial bieten sie.

Es streben wieder mehr Unternehmen an die Börsen, nachdem sich das Klima an den Märkten zuletzt wieder deutlich verbessert hat. In den kommenden Wochen allein könnten gleich drei milliardenschwere Börsengänge in Amerika anstehen.

Diese drei IPOs erwarten Anleger bald

Das müssen Anleger jetzt über diese Ereignisse wissen und so viel Ertragspotenzial steckt in jedem einzelnen IPO:

Birkenstock IPO (Bewertung: 11 Milliarden US-Dollar)

Das erste Unternehmen, welches vermutlich bald an die New Yorker Börse gehen wird, ist der Mode und Einrichtungshersteller Birkenstock. Hierbei wird vermutlich eine Bewertung von rund 11 Milliarden US-Dollar angestrebt.

Das Ertragspotenzial dieses IPOs scheint allerdings auch gleichzeitig das geringste zu sein, da das zyklische Geschäft mit Mode und Einrichtung an der Börse aktuell kaum zu den Hype-Themen gehört.

Instacart IPO (Bewertung: 9,3 Milliarden US-Dollar)

Anders sieht es beim Lebensmittellieferdienst Instacart aus. Dieses IPO wird bereits seit 2021 von vielen Anlegern gespannt erwartet. Das Wachstumsunternehmen dürfte laut Berichten von Reuters übrigens eine Bewertung von 9,3 Milliarden US-Dollar anstreben.

Beim Ertragspotenzial des Börsengangs jedoch kommt es stark darauf an, worauf Anleger mehr Wert legen werden: Profitabilität oder Wachstum. Dementsprechend ist der Erfolg dieses IPOs trotzdem noch ungewiss.

Arm IPO (Bewertung: 55 Milliarden US-Dollar)

Für die meisten Experten ein klarer Erfolg dürfte hingegen das IPO des Chipdesigners Arm aus dem Hause Softbank werden. Die Aktie liegt nämlich nicht nur voll im KI-Hype der letzten Monate, sondern dürfte auch beim Börsengang einige Nachfrage erleben.

Das liegt primär daran, dass Apple, Intel, Alphabet und Co. sich zu Investments in die Aktie verpflichtet haben, was zusätzliche Nachfrage schaffen dürfte. Auch wenn das Arm IPO also mit einer 55 Milliarden US-Dollar Bewertung das größte des Jahres sein dürfte, so ist es auch gleichzeitig das Vielversprechendste.

