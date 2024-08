Die Aktie dieses weltbekannten Sportartikelherstellers liegt derzeit am Boden. Dennoch gibt es Anzeichen für eine überraschende Trendwende, die vor allem risikofreudige Anleger im Blick haben sollten.

Seit mehr als zwei Jahren stehen die Zeichen für die Aktie des Sportartikelherstellers Nike auf Abstieg. Mittlerweile notiert das Wertpapier schon 53 Prozent unter einem Höchststand Ende 2021 und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Aktie noch weiter fällt. Zugegeben: Auf den ersten Blick spricht nicht viel für eine baldige Erholung des Titels an den Börsen, einige Hinweise gibt es aber dennoch. Für Anleger könnte es sich unter Umständen lohnen, lieber früher als später einzusteigen.

Nach der Pandemie geht es für die Nike-Aktie bergab

Die guten Zeiten bei Nike sind noch gar nicht so lange her. Vor und teilweise während der Pandemie machte der Sportbekleidungskonzern ordentliche Umsätze, dann sorgten Konkurrenzschuhe von On und Hoka, Lieferkettenprobleme und ein schwieriges China-Geschäft für den langsamen Abstieg. Auch die Idee, auf Großhandelspartner zu verzichten und stattdessen mehr in das Direct-to-Consumer-Geschäft zu vertrauen, entpuppte sich als nicht ganz so gelungener Schachzug. Mittlerweile hat das Unternehmen aber wieder etwas Rückenwind.

Beflügelt neue Air-Technologie die Nike-Aktie?

Vor allem die im Jahr 2024 eingeführten Schuhmodelle mit der sogenannten Dynamic Air-Technologie kommen bei Kunden gut an. Die Modelle sollen durch ihre Dämpfung ein besonders weiches Tragegefühl und maximale Sprungkraft bieten – und machen damit dem Namen „Air“ alle Ehre. Zudem konnte Nike die aus dem Geschäftsjahr 2023 angehäuften Lagerbestände in Höhe von 9,7 Milliarden US-Dollar auch durch die Weitergabe von Waren an Drittanbieter wieder auf 7,5 Milliarden US-Dollar senken und sogar die Umsätze im China-Geschäft legten im letzten Quartal leicht um drei Prozent zu.

Nike weiter eine Aktie mit Risiko, die sich lohnen könnte

Um aber keine falschen Hoffnungen zu wecken. Die Aktie von Nike wird weiter volatil bleiben, kann noch weiter fallen und sollte im eigenen Portfolio nicht zu viel Platz einnehmen. Mittlerweile ist das Papier aber so tief gefallen, dass die Wachstumschancen das Abwärtspotenzial deutlich übersteigen. An der Wall Street wird dem Titel noch im Schnitt unter Analysten ein Upside von knapp zehn Prozent zugetraut, wobei sich die Kaufempfehlungen mit den "Hold"-Ratings die Waage halten. Luft nach oben ist bei den Air-Schuhen aber dennoch vorhanden.

