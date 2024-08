Diese zwei Biotech-Geheimtipps könnten laut den Experten von Morgan Stanley bald um bis zu 220 Prozent durch die Decke gehen. Die Wall Street ist bei beiden Papieren sogar noch optimistischer. Für Anleger sind die Papiere eine Chance mit Risiko.

Der Biotech-Sektor an der Börse ist ein zweischneidiges Schwert. Hohe Forschungskosten, fehlgeschlagene klinische Studien oder fehlende Zulassungen für Medikamente können die Aktien von Unternehmen aus der Branche bis in die Wertlosigkeit drücken.

Gleichzeitig bietet aber auch kaum eine Anlage so viele und hohe Kurschancen für Börsianer, wenn ein Blockbuster-Wirkstoff den Markt erreicht. Beste Beispiele dafür sind die Corona-Impfstoffe von BioNTech und Moderna oder die Abnehmspritzen der Pharmagiganten Novo Nordisk und Eli Lilly. Das Analysehaus Morgan Stanley hat jetzt wieder zwei Aktien gefunden, die Anleger schon bald mit einem dreistelligen Kurswachstum beglücken könnten – natürlich aber nur mit einem gewissen Risiko. Aber was steckt hinter diesen zwei Geheimtipps?

COMPASS Pathways und Magic Mushrooms

Das erste Unternehmen auf der Liste von Morgan Stanley ist COMPASS Pathways, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen für schwere psychische Krankheiten spezialisiert hat. Dabei setzt der Konzern vor allem auf die Wirkung von Psilocybin. Der Wirkstoff steckt in sogenannten „Magic Mushrooms“ und wird von COMPASS zur Behandlung von Depressionen getestet, bei denen andere Therapieansätze bisher scheiterten.

Ein hauseigenes Produkt mit dem Namen COMP360 wird in Kombination mit betreuten Therapiesitzungen gerade getestet. Bereits im vierten Quartal 2024 könnte es dazu neue Ergebnisse geben. Das Medikament kann aufgrund der Verbreitung physischer Krankheiten Blockbuster-Potenzial erlangen. Morgan Stanley ist das ein Kursziel von 23 US-Dollar wert, was derzeit einem Upside von etwa 220 Prozent entspricht. An der Wall Street raten alle sieben Analysten, die das Papier beobachten, zum Kauf. Das im Schnitt erwartete Kurswachstum ist noch sagenhafter und liegt bei 464 Prozent.

Rocket Pharmaceuticals-Aktie vor dem großen Sprung?

Ebenfalls hoch im Kurs bei Morgan Stanley stehen die Aktien von Rocket Pharmaceuticals. Das Unternehmen ist auf dem Gebiet der Gentherapie führend und fokussiert auf die Behandlung seltener hämatologischer (Blutkrankheiten) und kardiovaskulärer (Herz-Kreislauf-System) Erkrankungen. In beiden Bereichen gibt es einen ungedeckten medizinischen Bedarf und nur wenige Behandlungsmöglichkeiten.

Die breite Forschungspipeline mit ersten Erfolgen in den verschiedenen Sektoren und einem Wirkstoff kurz vor der Zulassung sprechen laut Morgan Stanley für die Aktie. Mittelfristig soll ein Kursziel von 45 US-Dollar und damit verbunden ein Upside von 142 Prozent drin sein. An der Wall Street geht man im Schnitt noch einen Schritt weiter: 147 Prozent Kurswachstum sollen laut der Plattform "TipRanks" hier möglich sein. Alle acht Analysten raten zum Kauf. Wer mit dem Risiko leben kann, könnte in den nächsten Monaten noch ein paar Wachstumsschübe mitnehmen.

