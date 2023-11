Mit der Aktie des größten Dividenden-Zahlers der USA können Sie sich unkompliziert ein passives Einkommen aufbauen – und so funktioniert’s

Dividendenaktien erfreuen sich zu diesen unsicheren Zeiten gerade großer Beliebtheit. Denn ein Unternehmen, das so viel Gewinn erwirtschaftet, dass es davon seinen Anlegern etwas abgibt, hat in der Regel ein stabiles Geschäftsmodell und zuverlässige Einkommensquellen.

Doch kann man sich mit Dividenden-Aktien wirklich so einfach ein passives Einkommen aufbauen? Klar ist: Anleger wie Warren Buffett, die teils Milliarden in die entsprechenden Aktien stecken, generieren allein durch Dividenden tatsächlich eine beträchtliche Summe an passivem Einkommen. Doch ist das auch für den Otto-Normalverbraucher möglich? Ja – mit der richtigen Aktie. Wir durchforsteten den S&P 500 und fanden die Aktie, die Anlegern die höchste Dividendenrendite bietet.

Diese Aktie bietet Anlegern die höchste Dividendenrendite

Die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite im S&P 500 ist die Altria Group. Sie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 9,41 Prozent. Dabei handelt es sich um eines der größten Tabakunternehmen der Welt. Bis 2008 war Altria noch die Mutter von Philip Morris International, dann wurde das Geschäft ausgegliedert doch Philip Morris USA blieb bei der Altria Group. Neben Philip Morris USA zählen aber auch noch die U.S. Smokeless Tobacco Company, John Middleton, Helix Innovations und weitere Unternehmen zur Altria Group. Auch Altria sieht es wie Philip Morris International als seine Vision, eine rauchfreie Zukunft zu ermöglichen. Damit bedient das Unternehmen sowohl das – nicht ganz unumstrittene – stabile Tabak-Geschäft, verfolgt aber auch eine zukunftsträchtige Vision.

So bekommen Sie mit der Altria-Aktie ein monatliches Dividenden-Einkommen von 100 Dollar

Wie es für US-Unternehmen üblich ist, schüttet Altria die Dividende vierteljährlich aus. Diese Ausschüttung liegt derzeit bei 0,98 Dollar, was jährlich 3,92 Dollar entspricht. In der Praxis bekommen Sie so zwar nur alle drei Monate Dividende, in der Theorie wären es aufgeteilt auf jeden Monat aber 0,33 Dollar jeden Monat pro Aktie. Sie müssten also 306 Aktien der Altria-Group halten, um jeden Monat eine Dividende von 100 Dollar zu bekommen beispielsweise 1200 Dollar pro Jahr. Derzeit liegt der Preis der Aktie bei 40 Dollar. Sie müssten also 12.240 Dollar investieren, um jeden Monat 100 Dollar Dividende, beziehungsweise 300 Dollar Dividende jedes Quartal zu erhalten.

Zusätzlich zu den Dividenden können Sie außerdem noch vom Kurspotenzial der Altria-Aktie profitieren: Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 45 Dollar, was einer Kurschance von fast 13 Prozent entspricht.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Altria Group.