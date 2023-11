Mehr als 30 Prozent an einem Tag ist die Aktie von Plug Power am vergangenen Freitag abgestürzt. Aber was bedeutet dies jetzt für die Wasserstoff-Hoffnungsträger wie Plug, Nel & Co? War es das endgültig mit den Wasserstoff-Aktien?

Als am vergangenen Freitag die Aktie von Plug Power um mehr als 32 Prozent abrauschte, war dies ein Schock für die meisten Aktionäre im Wasserstoff-Segment. Aber nicht nur Plug erwischte es, sondern der Branchen-Primus zog auch den restlichen Sektor gehörig mit nach unten.

Doch seit dem Abverkauf infolge der Quartalszahlen von Plug Power geht auch die Angst bei Investoren um: War es das jetzt vielleicht endgültig mit den Wasserstoff-Aktien?

Tatsächlich sieht es nicht gut aus für die Wasserstoff-Wirtschaft. Steigende Zinsen belasten die überwiegend unprofitablen Unternehmen, während Aufträge durch die aktuelle Wirtschaftslage wegbrechen oder einfach ausbleiben. Dazu machen sich auf dem Börsenparkett immer mehr Shortseller an den Titeln zu schaffen und drücken die Kurswerte zu Boden.

Dementsprechend schlecht sieht es aus für Aktien wie Nel Asa, Plug Power & Co. Aber gibt es hier eine Hoffnung auf Erholung?

Erholung bei Plug Power & Co in Sicht?

Ein Turnaround der stark angeschlagenen Unternehmen dürfte sich im aktuellen Marktumfeld definitiv schwierig gestalten. Das liegt einerseits an den operativen Problemen, die im Zuge eines globalen Wirtschaftsabschwungs nicht besser werden dürften und andererseits an der Haltung der Börse.

Denn mit dem Zinsanstieg ist für Plug Power & Co. nicht nur die Finanzierung schwerer geworden, sondern die Börse lässt aufgrund der Attraktivität von Zinspapieren von hochriskanten Spekulationen wie den Wasserstoff-Werten ab.

Diese Titel dürften es also auch in den kommenden Monaten schwer haben und es ist keineswegs unrealistisch anzunehmen, dass bei einer weiteren Ausweitung der Verluste wie bei Plug Power auch eine baldige Insolvenz drohen könnte.

Wie mit Aktien von Plug Power & Co. umgehen?

Dementsprechend sollten sich Anleger aktuell besser von den Wasserstoff-Werten fernhalten, nicht zuletzt weil unsicher bleibt, welche Player den aufkommenden Sturm überstehen und welche gänzlich von der Bildfläche gefegt werden.

