Nach einem goldenen Oktober an den Märkten kann es, wenn es nach den Aktionären geht, gerne so weitergehen. Doch wie setzt man jetzt auf die Jahresendrallye, ohne zu viel ins Risiko zu gehen? Mit diesen drei Aktien gelingt es. Von Johann Werther

Doch warum sollten ausgerechnet Versicherungen die Frontrenner bei einer neuen Börsenbewegung nach oben sein? Immerhin sind die Geschäftsmodelle sehr konservativ und werden wohl kaum eine starke Kursperformance zulassen. Dies ist nur zum Teil richtig.

Tatsächlich sind einige Versicherungskonzerne durch ihre Geschäftsmodelle sehr gut und relativ schwankungsarm durch die Krise gekommen und bieten Anlegern dazu noch eine ordentliche Dividende. Der Punkt, der sie aber bei einer Börsenerholung mit nach oben ziehen könnte, ist der Geschäftssektor Vermögensverwaltung, welcher inzwischen bei vielen Unternehmen fester Bestandteil des Geschäftes ist.

Durch die höheren Margen bei steigenden Kursen und wachsenden Volumen wirken Aktien von Vermögensverwaltern und Versicherern mit vermögensverwaltenden Sparten wie ein Hebel auf den Gesamtmarkt. Dazu gibt es noch eine relativ solide Downside Protection durch das eigentlich sehr zurückhaltende, preissetzungsfähige Versicherungsgeschäft.

Diese drei Versicherer betreiben auch Vermögensverwaltung

Wer also auch von diesen ganz besonderen Aktien profitieren will, der kann sich einmal die folgenden drei Werte etwas genauer anschauen:

Allianz

Als Erstes zu nennen ist auf jeden Fall der deutsche Versicherungsriese Allianz. Das Unternehmen hat neben einem starken Versicherungsgeschäft nämlich stand des letzten Jahres 2,6 Billionen US-Dollar an Geldern under Managment. Hier dürfte man sich nicht nur einiges an Gebühren abgreifen, sondern auch neuen Zufluss bekommen, sobald die Börsen wieder steigen.

Unum Group

Weniger bekannt, aber nicht weniger spannend ist dagegen die Unum Group, die vor allem in den USA, UK und Polen operiert. Das Unternehmen mit nur 10 Milliarden Market Cap hat etwa das Siebenfache des eigenen Wertes an Assets under Management. Außerdem überzeugt das Unternehmen auch ansonsten durch niedrige Verschuldung und stabile Dividenden.

BB Seguridade Participações

Noch unbekannter ist dagegen die BB Seguridade Participações aus Brasilien. Auch hier gibt es einen großen Bereich Vermögensverwaltung und Assetmanagment, den die Versicherung vor allem für Pensionskassen durchführt. Mit 11 Milliarden US-Dollar Market Cap ist das Unternehmen ähnlich groß wie die Unum Group.