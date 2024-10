Einen Vervielfacher finden. Davon träumen viele Anleger an der Börse. Mit welchen Aktien dies möglich gewesen wäre und wie ein Ex-Börsen-Journalist jetzt sein Geld anlegt.

"Ich habe mich erst gestern wieder wahnsinnig geärgert", sagt Journalist Jan Fleischhauer angesprochen auf seine aktuellen Investments. Der bekannte Kolumnist von ehemals SPIEGEL und jetzt FOCUS hätte nämlich beinahe ein Wahnsinns-Geschäft mit Aktien abgeschlossen.

So legt ein Ex-Börsen-Journalist sein Geld an

"Also erst mal habe ich mir ein Haus gekauft", sagt Jan Fleischhauer und deutet auf die Wand hinter sich. "Die Bücherwand im Wohnzimmer, sehen Sie? Da ist schon mal viel Geld reingegangen beziehungsweise ordentlich Kredit aufgenommen, der jetzt abgezahlt wird. Und dann das Presseversorgungswerk. Das ist ein Produkt der Allianz, als Altersvorsorge, welches eine gewisse Verzinsung bietet. Und meine Frau arbeitet im Asset Management, die hat noch ETFs."

Doch eine Sache lässt Jan Fleischhauer nicht los, der zwischen Mai 2001 und 2005 Korrespondent in New York war und da auch von der Wall Street berichtet hat.

"Mit dieser Aktie hätte ich aus 1 Euro ganze 3.400 Euro gemacht"

"Ich hatte nie ein gutes glückliches Händchen", gesteht Jan Fleischhauer. Und er erzählt weiter: "Ich habe mich gestern wieder wahnsinnig geärgert, natürlich. Denn ich habe erst gestern zufällig so einen Chart gesehen, wie sich Google, Microsoft, Apple und IBM seit 2001 entwickelt haben. Und wenn ich 2001, als ich nach Amerika an die Wall Street in diese Aktien investiert hätte, dann hätte ich seitdem aus jedem Euro, den man damals angelegt hätte, ganze 3.400 Euro gemacht. Zumindest bei der Apple-Aktie", verrät Fleischhauer.

Allerdings wirft der Journalist ein, dass seine Frau analytisch eingeworfen hätte: "„Stimmt, wenn du dir diese Unternehmen anguckst. Aber du hättest ja möglicherweise auch in Nokia investiert oder in AOL oder so was und da hättest du gar nichts mehr gehabt."

So bleibt also ein gewisses Nachtrauern bei Jan Fleischhauer, aber auch eine rasiermesserscharfe Analyse, was die Grünen, die FDP, SPD und weitere Parteien mit Aktien gemeinsam haben.

Warum politische Parteien sehr viel mit Aktien gemeinsam haben, warum es dem Journalisten Jan Fleischhauer bei Deutschland Angst und Bange wird und warum die Politik die Menschen bei Rente und Bürgergeld verschaukelt, das sehen Sie jetzt im gesamten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

