Sind die schönen Kursgewinne der vergangenen Tage wieder passé? Heute fällt der Bitcoin und reißt einige Kryptowährungen mit sich. Warum das aber sogar ein gutes Zeichen ist.

Seit Anfang September ist der Bitcoin in der Spitze um mehr als 26 Prozent gestiegen. Viele Altcoins konnten in seinem Fahrwasser ebenfalls deutlich anziehen. Doch heute fällt der Bitcoin deutlicher und Anleger stellen sich die Frage: War es das etwa schon wieder?

Bitcoin: War es das schon wieder mit der Rallye?

Nach einigen Tagen der Kursgewinne und dem Übersteigen der 200-Tage-Linie (dunkelblau im Chart unten von Tradingview), gönnt sich der Bitcoin heute eine Verschnaufpause. Das mag für Anleger unangenehm sein und Sorgen mögen aufkommen, doch für den Bitcoin wäre es jetzt gut, wenn er die 200-Tage-Linie nochmal als Unterstützung von oben testet. Hält die Linie in den kommenden Tagen, so darf man berechtigte Hoffnung auf einen Ausbruch nach oben haben.

Denn auch die 50-Tage-Linie (hellblau) nähert sich von unten. In ungefähr 2 Wochen könnte sie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchschneiden und mit diesem Goldenen Kreuz was dabei entsteht, ein fettes Kaufsignal auslösen. Beim letzten Mal, als dieses Goldene Kreuz entstand, stieg der Bitcoin um 146 Prozent. Und viele Kryptowährungen stiegen mit ihm.

Nun müssen Anleger also darauf setzen, dass die 200-Tage-Linie hält. Doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür?

Bitcoin: Nächste Korrektur für Kryptowährung oder der Ausbruch nach oben?

Insgesamt sieht die Lage für die Kryptowährungen wieder deutlich besser aus. Durch die Zinssenkung in den USA wurden Risiko-Assets wie Bitcoin, Ethereum und Co wieder attraktiver. Zudem erwartet der Markt, dass die US-Zentralbank auch Anfang November die Zinsen abermals senkt. Die Frage ist nur noch, ob um 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte.

Weil zudem der US-Dollar-Index (DXY) weiter fällt, ist dies ebenfalls förderlich für Kryptowährungen.

Zudem fließt wieder deutlich mehr Geld in die Bitcoin-ETFs. In den letzten 7 Handelstagen sind netto 1,36 Milliarden Dollar in die Bitcoin-ETFs geflossen und gaben dem Markt somit ebenfalls Auftrieb. Zwar können die nächsten zwei Wochen bei Bitcoin durchaus volatil werden und Anleger sollten sich nicht erschrecken, sollte der Bitcoin nochmal geringfügig unter die 200-Tage-Linie fallen. Doch insgesamt sollte die Kryptowährung Nummer 1 die Linie halten und dann im nächsten Schritt versuchen, nach oben aus der Bullenflagge auszubrechen. Dies könnte im November nach der US-Wahl gelingen. Und dann sind 85.000 Dollar als erstes Kursziel möglich.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.