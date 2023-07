Im Healthcare Sektor bieten sich aktuell nicht nur viele Chancen darauf, hohe Dividenden zu erhalten, sondern auch die Möglichkeit, von einer immer älter werdenden Gesellschaft zu profitieren. Diese drei Aktien sollten Anleger dabei besonders im Blick haben.

Nicht nur in Deutschland, sondern in beinahe allen Industriestaaten wird die Gesellschaft immer älter aufgrund einer zu niedrigen Geburtenrate. Was ein wesentliches Problem für die Gesellschaft ist, kann aber für Anleger zu einer Goldgrube werden.

Mit Helathcare Aktien hohe Dividenden kassieren

So steigen durch eine alternde Gesellschaft primär die Ausgaben für medizinische Versorgung, Medikamente und Pflege, was einigen Unternehmen Milliarden in die Kassen spült.

Wer diese im Portfolio hat, hat also in den kommenden Jahren einige Chancen auf Kurssteigerungen, aber auch Dividenden, da viele Unternehmen hier starke Zahler sind. Besonders diese drei Aktien sollten sich Anleger dabei genauer ansehen:

Sigma Healthcare (Dividendenrendite: 4,1 Prozent)

Erster Wert ist dabei Sigma Heathcare. Dabei handelt es sich um einen australischen Betreiber von Apotheken und Franchisegeber für selbige.

Gerade der Sektor der Apotheken dürfte aus erster Hand von einer alternden Gesellschaft profitieren, da die Nachfrage nach Medikamenten mit dem Alter zusehends steigt.

Faes Farma (Dividendenrendite: 4,8 Prozent)

Noch deutlicher als die Apotheken dürften aber die Hersteller der Medikamente profitieren. Ein Kandidat dafür ist die spanische Faes Farma.

Der Wert ist dabei besonders als bekannter Hersteller von Generika bekannt. Mit steigenden Gesundheitskosten werden diese zum Beispiel wesentlich öfter von Krankenkassen und Privatpersonen bevorzugt, da diese oft günstiger sind, als das ursprüngliche Produkt.

Omega Helathcare (Dividendenrendite: 9,5 Prozent)

Eine alternde Gesellschaft benötigt aber vor allem mehr Platz für Pflegeheime & Co. Ein Wert, der davon profitieren kann, ist der amerikanische Immobilien-REIT Omega Healthcare.

Dieser vermietet und besitzt Einrichtungen für Krankenhäuser und Pflegeheime, die zumeist an staatliche, aber auch an private Betreiber vermietet werden. Steigt der Bedarf, so könnte Omega seine Mieten erhöhen und das eigene Produktportfolio ausbauen.

Lesen Sie auch:

Fette Geschäfte mit Schlankmachern - Die aktuell besten Pharma-Aktien

Oder:

Diese 3 REITs bieten Anlegern massive Dividendenausschüttungen