Viele Anleger stellen sich in diesen unsicheren Zeiten die Frage: Wie geht es an den Märkten jetzt weiter? Die Analysten von Morgan Stanley haben eine klare Prognose, in welche Richtung die Börse ab Juli tendieren wird. Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen.

Wie geht es nach fast einem halben Jahr Börse 2024 an den Märkten weiter? Das ist die Prognose der Analysten von Morgan Stanley, die zuletzt noch eher skeptisch für die Märkte gewesen waren:

Prognose von Morgan Stanley: So geht es ab Juli an den Märkten weiter

Ab dem zweiten Halbjahr 2024 (also ab Juli) könnten sich die Märkte laut den Analysten von Morgan Stanley weiter nach oben bewegen, so die Einschätzung der Experten. Hintergrund: Die Gewinne der Unternehmen dürften in diesem Zeitraum kräftig anziehen, während gleichzeitig die Bewertungen nur leicht zurückgehen. Währenddessen erwarten die Analysten positive Signale von Politik und Notenbanken sowie einen Rückgang der Inflation.

Alle diese Faktoren zusammengenommen, könnte sich laut Morgan Stanley bis zum Jahresende eine deutliche Aufwärtsbewegung ergeben. Ob darüber hinaus zeitnah Steigerungen möglich seien, stellten die Analysten des Geldhauses allerdings zumindest in Zweifel.

Doch dürfen sich Anleger jetzt wirklich auf steigende Kurse an den Märkten freuen?

Steigen die Kurse wirklich ab Juli?

Tatsächlich stehen die Chancen auf steigende Kurse im zweiten Halbjahr 2024 nicht schlecht, wenn man einen Blick auf die Saisonalität des Aktienmarktes im Präsidentschaftszyklus und die Aussichten auf Zinssenkungen blick.

Trotzdem könnte es innerhalb des zweiten Halbjahres noch mal deutlich an der Börse rumpeln. Rein saisonal bietet sich dafür der September an und angesichts des aktuellen Handelskrieges zwischen den USA und China gibt es hier zusätzliche Risiken.

