Der Milliardär George Soros hat hunderte Millionen Dollar in eine Krypto-Aktie investiert. Um welches Papier es sich handelt und was das für Bitcoin und Ethereum bedeuten kann.

Aus den 13F-Dokumenten, welche große Investoren einmal pro Quartal an die US-Börsenaufsicht SEC melden müssen geht hervor, dass der Milliardär George Soros im ersten Quartals 2024 für 135 Millionen Dollar Aktien den Bitcoin-Unternehmens MicroStrategy gekauft hat. Seit Anfang des Jahres liegt die MicroStrategy-Aktie mit 166 Prozent im Plus. Sollten Anleger also noch kaufen?

George Soros kauft MicroStrategy-Aktien: Sollten Sie das auch tun?

Das Software-Unternehmen MicroStrategy kauft seit Jahren unter der Leitung von CEO Michael Saylor Bitcoin. Mittlerweile hat das Unternehmen 214.400 Bitcoin, was über ein Prozent der existierenden Bitcoin ausmacht. Aktuell sind diese Bitcoin von MicroStrategy 14,55 Milliarden Dollar wert. Das gesamte Unternehmen kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 26 Milliarden Dollar. Ist da also noch Luft nach oben für den Kurs?

Wichtig ist, dass MicroStrategy zwar noch ein eigenes Geschäft hat und Geld verdient, welches dann größtenteils in Bitcoin fließt. Allerdings wird die Aktie mittlerweile von vielen Anlegern und Institutionellen als Bitcoin-Hebel wahrgenommen und unter diesem Aspekt dürfte auch Milliardär George Soros investiert haben. Man muss die MicroStrategy-Aktie also unter ganz besonderen Gesichtspunkten anschauen. Der Umsatz des Unternehmens liegt aktuell bei rund 500 Millionen Dollar pro Jahr und der Gewinn liegt bei rund 75 Millionen Dollar. Anleger sehen also, dass es bei MicroStrategy vor allem um die Bitcoin-Positionen geht. Wer ebenfalls davon profitieren möchte, der kann auf diese Aktien setzen. Sie befindet sich übrigens auch im BÖRSE ONLINE Reversal Index.

Doch was bedeutet das George Soros Investment nun für Bitcoin und Ethereum?

Neuer Schub dank Soros für Bitcoin und Ethereum?

Es ist sicherlich ein gutes Zeichen für den Sektor, dass Milliardäre wie George Soros auf diese Anlageklasse setzen. Ob sie schlussendlich weiter auf Krypto-Aktien gehen und/oder auch dann in Bitcoin-ETFs und Ethereum-ETFs investieren, werden die kommenden 13F-Filings zeigen.

Für Bitcoin und Ethereum bedeutet das auf jeden Fall weitere Akzeptanz und womöglich weiteres Geld, was in die Anlageklasse der Kryptowährungen fließt. Gerade mit der Zulassung der Bitcoin-ETFs Anfang des Jahres und jetzt mit der Nachricht, dass es auch Ethereum-ETFs geben wird und diese von der SEC zugelassen worden sind - der Handelsstart steht aber noch aus - gibt es immer wieder gute Nachrichten aus dem Krypto-Sektor. Und während der Bitcoin seit Jahresanfang um 60 Prozent zulegen konnte, sind es bei der Bitcoin-Aktie MicroStrategy bereits 166 Prozent. Für Risikofreudige Anleger kann sich also diese Aktien durchaus lohnen. Man bedenke aber das angebrachte Risiko.

Übrigens findet die MicroStrategy-Aktie ab Juni auch Eingang in den MSCI World Index. Lesen Sie dazu auch: Sollten Anleger beim MSCI World reagieren? So überraschend viel Bitcoin steckt im ETF

oder: "Neue Kosten-Katastrophe droht neben der Rente", warnt deutscher Professor - Aktien als Ausweg?

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.