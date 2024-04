Nicht alle Wachstumsaktien müssen teuer sein – Im Gegenteil! Die Ratingagentur Morningstar hat jetzt diese fünf niedrig bewerteten Growth-Aktien identifiziert, die zusätzlich noch zu den Lieblingen amerikanischer Fondsmanager gehören.

Nvidia, Super Micro Computer & Co. sind allesamt Aktien, die zwar ein großes Wachstum in der Zukunft versprechen, doch entsprechend hoch bewertet sind. Dementsprechend verwundert es wenig, dass sich viele Anleger davor scheuen, jetzt noch in die Werte zu investieren, die entsprechend teuer erscheinen.

Doch nicht alle Wachstumsaktien sind teuer. Abseits der großen Indizes gibt es noch einige spannende Kandidaten, meint zumindest die Ratingagentur Morningstar.

Auf diese 5 günstigen Wachstumsaktien setzen Fondsmanager jetzt

Diese hat in einer neuen Auswertung fünf günstige Wachstumsaktien aus dem amerikanischen Mid und Small Cap-Bereich identifiziert, die zusätzlich noch Lieblinge der Fondsmanager sind. Hier kann sich ein Blick lohnen:

Veeva Systems (Erwartetes Umsatzwachstum 2024: 13 Prozent)

Erster Wert ist Veeva Systems, ein Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen im Biotechnologiebereich. Besonders durch die starke Kundendurchdringung sieht Morningstar hier weiteres Wachstumspotenzial. Gleichzeitig tradet die Aktie laut Ratingagentur 27 Prozent unter ihrem fairen Wert.

Smartsheet (Erwartetes Umsatzwachstum 2024: 19 Prozent)

Zu einem Discount von 34 Prozent sieht Morningstar aktuell die Aktie von Smartsheets handeln. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen führenden Anbieter von SaaS-Lösungen für kollaboratives Arbeitsmanagement (CWM), der in den kommenden Jahren konstant zweistellig wachsen soll.

Tyler Technologies (Erwartetes Umsatzwachstum 2024: 7,8 Prozent)

Tyler Technologies gilt als ein klarer Marktführer für Software im öffentlichen Dienst, die durch die Aufblähung des Staatsapparates in den USA immer gefragter wird. Hierher rührt laut Morningstar auch das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Zudem sehen die Experten eine Unterbewertung von satten 17 Prozent.

Paycom Software (Erwartetes Umsatzwachstum 2024: 15 Prozent)

30 Prozent unter dem fairen Wert soll laut der Ratingagentur aktuell die Aktie von Paycom handeln. Konkret befasst sich das Unternehmen mit Lohn- und Gehaltsabrechnungs- und Personalmanagement-Software. Durch hohe Wechselkosten hat sich das Unternehmen zudem im hart umkämpften Markt einen Burggraben aufgebaut.

Zscaler (Erwartetes Umsatzwachstum 2024: 34 Prozent)

Trotz einer exzellenten Position im Wachstumsbereich der Cybersicherheit sehen die Analysten von Morningstar bei Zscaler eine 21-prozentige Unterbewertung, primär mit Blick auf die Wachstumspotenziale durch den stark steigenden Bedarf weltweit.

