Auferstanden aus Ruinen – dieses Motto trifft auf MorphoSys zu. Die Papiere des im SDax gelisteten Antikörper-Spezialisten steigen am Freitag auf den höchsten Stand seit Januar 2022. Rückenwind kommt von den Analysten von JPMorgan, die MorphoSys gleich doppelt hochgestuft haben. Wohin die Aktie noch steigen könnte.



Ein magerer Ausblick mit wohl fallenden Umsätzen beim wichtigen Blutkrebs-Medikament Monjuvi sorgten in den vergangenen Jahren für einen rabiaten Kursverfall der MorphoSys-Aktie. Von über 100 Euro im Jahr 2020 rauschte der Wert bis auf unter 12 Euro abwärts. Das Medikament leidet unter Konkurrenzdruck, weshalb Morphosys die Suche nach neuen Erlösquellen in der Vergangenheit forcierte. 2021 hatte MorphoSys dann für rund 1,7 Milliarden Dollar das US-Biotech-Unternehmen Constellation Pharmaceuticals übernommen.

Deutliche Hochstufung von JPMorgan Analyst

Mittlerweile konzentriert sich MorphoSys auf andere Mittel. Das hat auch die US-Bank JPMorgan erkannt und hat die Einstufung der Aktien von Morphosys am Freitag gleich um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" erhöht. Zudem wurde das Kursziel auf 36 Euro verdreifacht.

"Wir setzen auf Pelabresib", schrieb Analyst James Gordon in einer neuen Studie. Für das Mittel gegen Knochenmarkkrebs stehen Ende des Jahres Phase-III-Studiendaten an. "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert", so der Experte. Und selbst bei einer kalkulierten 50/50-Chance ergebe sich mit einem Kursziel von 36 Euro immenses Kurspotenzial. Pelabresib wird als Blockbuster-Kandidat gesehen – das sind im Pharmabereich Medikamente mit Milliardenumsatz.

Nach der Hochstufung von JPMorgan steigt der MorphoSys-Kurs zeitweise prozentual zweistellig auf 29,42 Euro. Xetra-Schluss war am Donnerstag bei 25,86 Euro. Durch die Kursgewinne hat sich der Kurs in diesem Jahr nun mehr als verdoppelt, was die Papiere im SDax nach Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) zum zweitbesten Wert macht.

Morphosys-Aktie im Chartbild

Das Chartbild zeigt eine Turnaround-Formation. Mit dem "Golden Cross", bei dem die 50-Tage-Linie die 200er von unten nach oben kreuzt, werden häufig weitere Kursgewinne impliziert.



Die Schweizer Großbank UBS hatt MorphoSys bereits im Mai mit dem Votum "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Xian Deng verwies damals auf die in der Entwicklung befindliche Wirkstoff-Pipeline, der vom Markt nur wenig Wert beigemessen werde. Dies lasse darauf schließen, dass der Markt das Vertrauen in MorphoSys verloren habe. Sie sei anderer Meinung und prognostiziere allein für das Blutkrebsmittel Pelabresib einen Spitzenumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar, was einem Kapitalwert je Aktie von 35 Euro entspreche.

Auch Monjuvi sieht Deng nicht so kritisch wie der Markt, trotz starker Konkurrenz. Monjuvi glänze nämlich durch sein Sicherheitsprofil und sei aus ihrer Sicht sehr attraktiv, gerade für ältere und gebrechliche Patienten.



BÖRSE ONLINE sieht für die MorphoSys-Aktie ein Kursziel von 35 Euro. Das Unternehmen dürfte seinen Turnaround fortsetzen. Allerdings sollten sich Anleger bewusst sein, dass jeder Rückschlag bei einem in der Entwicklung befindlichen Medikament den SDax-Wert auch wieder empfindlich drücken kann. Neukäufer sollten eine Kursberuhigung abwarten.



(Mit Material von dpa-AFX)