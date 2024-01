Die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Morphosys ist am Freitag der große Verlierer im SDAX. Dabei lief es bis vor einigen Tagen bei dem Wertpapier noch richtig gut. Und aller Tage Abend ist auch jetzt noch nicht.

Mit einem Minus von mehr als 13 Prozent ging es für die Aktie von Morphosys zum Ende der Woche steil bergab. Das Wertpapier rutschte zwischenzeitlich auf den letzten Platz im SDAX und dotiert derzeit bei 32,96 Euro. Der Abstieg ist besonders bitter, da sich die Aktie des Unternehmens seit Mitte November in einem Aufwärtstrend befand und erst am Donnerstag ein neues Mehrjahreshoch erreichte. Für das Unternehmen selbst gab es in den letzten Tagen aber keine Neuigkeiten und für die langfristige Entwicklung des Kurses ist wahrscheinlich auch ein anderen Punkt entscheidend.

Bekommt Morphosys eine Zulassung für das Medikament Pelabresib?

Viel hängt für den Erfolg der Aktie davon ab, ob Morphosys eine Zulassung für ihr Medikament Pelabresib erhält. Unter Experten und Anlegern ist die Erwartung groß, dass eine Zulassung des Medikaments gegen die Knochenmarkserkrankung Myelofibrose hohe Einnahmen generieren könnte. Ein Scheitern könnte den Kurs aber auch zum Zusammenbrechen bringen. Ergebnisse einer Phase 3-Studie mit Pelabresib waren laut Unternehmensangaben aber sehr vielversprechend. Für Morphosys kann es also in nächster Zeit auch wieder aufwärts gehen.

