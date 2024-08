Die Nvidia-Aktie ist von ihrem Allzeithoch im Juni mittlerweile um 20 Prozent gefallen. Sind dies nun einmalige Einstiegschancen, die sich Anleger nicht entgehen lassen sollten? Ein Analyst hält jetzt sogar ein Kursplus von über 90 Prozent für möglich.

Nvidia gilt als der Shootingstar der Börse: Getrieben durch die Begeisterung um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) konnte die Aktie im vergangenen Jahr über 200 Prozent zulegen. Auch in diesem Jahr setzte sich der Börsenboom fort, und die Aktie legte zeitweise erneut knapp 200 Prozent seit Jahresanfang zu.

Klar: Nvidia stellt mit seinen Chips schließlich die Infrastruktur bereit, die es ermöglicht, dass eine Technologie wie Künstliche Intelligenz überhaupt funktionieren kann. Doch jüngst wurden mehrere Tech-Werte abgestraft, und so liegt die Aktie seit ihrem Allzeithoch im Juni nun 20 Prozent im Minus.

Drohen nun weitere Verluste, oder sind dies einmalige Einstiegschancen, die sich Anleger auf keinen Fall entgehen lassen sollten?

Nvidia-Aktie: Jetzt die einmalige Einstiegschance nutzen?

Technologie-Werte wurden in letzter Zeit allgemein stärker abgestraft. Dies liegt sicher auch daran, dass sie seit 2023, getrieben durch die Begeisterung um das Thema Künstliche Intelligenz, eine massive Rallye hingelegt haben. Einige Anleger rechneten schon mit einer gewissen Korrektur und nahmen teilweise auch Gewinne mit, da einige Aktien schlichtweg zu hohe Bewertungen erreicht hatten.

Doch gilt das auch für Nvidia? Ist dies der Beginn einer längeren Korrektur, oder sollten Anleger diese Einstiegschancen bei der Börse nutzen?

Ein Experte, der vom langfristigen Potenzial der Aktie weiterhin überzeugt ist, ist der Finanzblogger JR Research vom Finanzportal „Seeking Alpha“: „Ich halte Nvidia nicht für überbewertet, wenn man die Wachstumsaussichten mit einbezieht“, so der Experte in einem seiner jüngsten Beiträge. Er denkt nicht, dass die Investitionen in KI plötzlich stoppen werden. Im Gegenteil: Unternehmen wollen ihre KI-Fähigkeiten, die sie mithilfe von Nvidia-Produkten aufbauen, immer weiter ausbauen, und diese „Dynamik wird sich voraussichtlich fortsetzen“. Auch weist er darauf hin, dass es kein Zufall sei, warum Nvidia ein so großer Star beim Thema KI ist, sondern dass dies durch Nvidias umfassendes Full-Stack-Ökosystem unterstützt wird. Für ihn ist der Rückschlag daher aktuell eine Kaufgelegenheit. In diesem Zuge weist er auch auf Rückschläge vom Oktober 2023 und April 2024 hin, die immer mit einer Erholung endeten. Laut ihm sei „die Kursentwicklung von Nvidia unglaublich widerstandsfähig“ und es gäbe „keine Anzeichen für eine Bullenfalle“.

Darum könnte sich der Einstieg bei Nvidia jetzt tatsächlich lohnen – Verdoppler in Sicht?

Tatsächlich ist der Anstieg der Nvidia-Aktie nicht einfach nur auf einen Hype um das Thema KI zurückzuführen. Nvidia liefert stets handfeste Fundamentaldaten wie steigende Gewinne. Natürlich bleibt die Frage, ob Nvidia weiterhin diese starken Zahlen liefern kann und sich auch gegen die wachsende Konkurrenz wie AMD oder Intel bewähren kann. Allerdings sollte die Nachfrage nach Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) gerade erst beginnen. Zudem scheint hier häufig die Nachfrage das Angebot zu übersteigen. Und da der Markt für KI immer größer wird, sollte genügend Platz für alle Anbieter sein. Und trotz des Hypes ist die Aktie nicht einmal überbewertet: Aktuell liegt das KGV bei 42, das durchschnittliche der vergangenen fünf Jahre lag bei 80.

Für das zweite Quartal, das am 31. Juli endete, wird ein Plus beim Umsatz von Analysten von 111 Prozent erwartet. Der Gewinn je Aktie könnte um über 150 Prozent auf 0,64 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr steigen.

Die deutliche Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie und sieht mit einem Kursziel von 140 US-Dollar derzeit eine Kurschance von 35 Prozent. Das höchste Kursziel sehen derzeit die Analysten von Rosenblatt Securities mit 200 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 90 Prozent entsprechen würde.

Fazit Es ist derzeit noch schwer abzusehen, ob Tech-Aktien demnächst tatsächlich in eine ernstzunehmende Korrektur geraten könnten. Fest steht aber: Die meisten größeren Unternehmen verfügen über um Produkte und Dienstleistungen, die aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken sind. Viele Entwicklungen wie KI befinden sich außerdem erst am Anfang einer vielversprechenden Zukunft, die ihr Potenzial in den nächsten Jahren noch deutlich entfalten und damit auch monetarisieren können. Eine mögliche Korrektur sollte sich daher gerade bei so großen Unternehmen wie Nvidia nicht ernsthaft auswirken. Zudem liefert Nvidia mit seinen Zahlen, Produkten und Dienstleistungen auch handfeste Beweise, warum der Anstieg der Aktie tatsächlich gerechtfertigt ist. Auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, dass Nvidia durch eine allgemeine Tech-Korrektur noch weiter etwas abgestraft werden könnte, sollte sich ein Einstieg jetzt lohnen, da Nvidia langfristig zu den großen Tech-Gewinnern gehört und sich der Kurs definitiv nochmals über das Allzeithoch hinaus entwickeln sollte.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

