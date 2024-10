Die Aktie von Plug Power kratzt nach wie vor am Totalverlust, dennoch gibt es immer wieder Hoffnungsschimmer. Rechtfertigen die aber den Kauf des Titels oder sollten Anleger weiter Abstand halten?

Es ist eine Geschichte des Abstiegs, wie sie in der Wirtschaft auch nicht jeden Tag geschrieben wird. Seit dem Börsengang im Jahr 1999 hat die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power unglaubliche 99 Prozent ihres Wertes verloren und hält sich gerade noch bei einem Kurs von um die zwei US-Dollar an der Börse.

Dem vorangegangen war ein vielversprechendes Unternehmen, dessen wichtigstes Produkt, der Wasserstoff, bis heute noch nicht richtig durchstarten konnte. Dazu kamen zahlreiche Krisen wie der Dotcom-Crash oder die Pandemie, die den Niedergang des einstigen Hoffnungsträgers beschleunigten. Niedrige Kurse lassen Analysten aber mitunter schneller von Comebacks träumen und vollmundige Prognose über die Lippen kommen.

Verdoppelt sich der Aktienkurs von Plug Power bald?

Obwohl momentan nicht viel dafürspricht, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Plug Power an der Wall Street noch bei etwas über vier US-Dollar. Das würde aktuell einer Verdopplung entsprechen. Und ja, es gibt durchaus Anzeichen, die für einen Aufschwung sprechen. Ganz allgemein dürfte die im September beschlossene Senkung der Leitzinsen für die verprügelte Aktie eine Entlastung darstellen. Aber auch davon ab gibt es interessante Entwicklungen bei dem Papier. In den letzten zwölf Monaten haben Unternehmens-Insider siebenmal mehr Aktien von Plug Power gekauft als verkauft. Zudem hat die norwegische Zentralbank Norges ihren Anteil an dem Konzern kürzlich auf fast acht Prozent hochgeschraubt.

Sollte sich der Wasserstoffmarkt auch insgesamt erholen, erwarten Analysten, dass der Umsatz von Plug Power im Jahr 2025 um 82 Prozent und im Jahr 2026 noch einmal um 41 Prozent steigen könnte. Da könnten Anleger schon fast schwach werden, sollten sie aber nicht.

Aktie von Plug Power bleibt ein riskantes Spiel

Trotz dieser Hoffnungsschimmer ist die Aktie von Plug Power mindestens so nah an einem Aufschwung wie an einem Totalverlust dran. Das Vertrauen in die Aktie fehlt einfach. Seit fast 25 Jahren warten Anleger auf den großen Durchbruch, der bisher nie kam. Mit einer kleinen Position kann man bei dem Titel sicher nichts falsch machen, einen großen Zukauf für das eigene Depot rechtfertigt der Ausblick jedoch nicht.

Wer trotzdem an den Turnaround glaubt, kann auch über den Reversal Index von BÖRSE ONLINE bei Plug Power einstiegen, setzt dann aber etwas breiter gestreut noch in weitere Kandidaten für eine Trendwende – beispielsweise BioNTech oder Teladoc Health.

