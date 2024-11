Jetzt beginnt die Jahresendrallye, sagt die deutsche Börsen-Legende. Welche Aktien sie jetzt kauft und warum es nach der Trump-Wahl viele Gewinner gibt, wovor man sich aber auch in Acht nehmen muss.

"Amerika hat jetzt einen Präsidenten, der, wenn es so weitergeht, so viel Macht hat, wie noch nie", sagt Börsen-Legende Heiko Thieme. Der ehemalige Hedgefonds-Manager lebte viele Jahre in den USA und leitete den Handel der Deutschen Bank an der Wall-Street. Warum es seiner Meinung nach jetzt einen "König Trump gibt" und welche Aktien er jetzt kauft.

"König Trump" - Das bedeutet er für die Börse

Und so fährt Heiko Thieme fort: "Denn Donald Trump hat die Mehrheiten im Senat, das steht schon fest. Er kann sogar die Mehrheiten im Repräsentantenhaus noch bekommen. Er hat bereits die Mehrheiten auf seiner Seite durch die Ernennung der Verfassungsrichter. Dann ist es nicht der Präsident Trump, sondern der König Trump. Das ist etwas, was eigentlich bisher noch nie da gewesen ist."

Dabei äußert sich Thieme recht positiv über die Börsen und verrät auch, dass es nach der Trump-Wahl jetzt noch eine Jahresendrallye geben wird: "Ja, wenn Sie das fragen, haben wir es schon gesehen heute Morgen. Denn der November bis zum Januar ist die stärkste Börsenphase, die wir haben im Jahr. Die stärkste Phase auf 6-Monat-Sicht fängt im November an und hört im April auf", sagt Börsen-Legende Heiko Thieme. Außerdem fügt er hinzu, dass die Wahl in den USA sehr ruhig verlaufen sei und es nun klare Verhältnisse gebe. Doch auf welche Aktien setzt die deutsche Börsen-Legende jetzt?

Börsen-Legende: Diese Aktien kaufe ich jetzt

So verrät Thieme, dass er aktuell einen ETF auf den DAX und einen ETF auf China-Aktien kaufen würde. Zudem würde er Bitcoin neben Edelmetallen ins Depot beimischen. Außerdem handelt die Börsen-Legende antizyklisch. Bedeutet: Thieme kauft gerne Aktien, die zuletzt gefallen sind und viel Turnaround-Potenzial bieten. So würde er weiter den Kauf der Volkswagen-Aktie empfehlen, aber auch auf weitere deutsche Geheim-Tipp-Aktien setzen.

Zudem sieht Thieme die Intel-Aktie wegen Ihres Ausschlusses aus dem Dow Jones jetzt als gute Kaufgelegenheit.

Welche Aktien Börsen-Legende Heiko Thieme jetzt alles kauft, warum Deutschland nun zu alter Stärke zurückkehren kann und was der Ampel-Knall und die Trump-Wahl jetzt für Ihr Portfolio bedeutet, das sehen Sie jetzt im gesamten Interview mit Heiko Thieme.

