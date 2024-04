Bei derzeit immer neuen Höhenflügen bei Cannabis-Aktien können sich Anleger durchaus die Frage stellen: Lohnt sich jetzt ein Einstieg? Zumal die Aktien gerade wieder Rückenwind bekamen.

Die Aktien von Cannabis-Unternehmen erlebten in dieser Woche wieder ein Auf und Ab – mit einer zunächst positiven Wende zum Ende der Woche. Schwächelten zu Beginn der Woche gerade noch die Papiere in Übersee, drehte sich das Momentum ein paar Tage später schon wieder. In Florida hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass im November über die Freizeitnutzung von Marihuana abgestimmt werden soll, wie am Dienstag berichtet wurde.

Ein positiver Ausgang für Befürworter dieser Maßnahme ist nicht unwahrscheinlich und das Potenzial laut Wedbush-Analyst Gerald Pascarelli enorm. Allein mit medizinischem Marihuana werden dort bereits etwa zwei Milliarden US-Dollar umgesetzt. In der Folge ging es für Aktien aus der Branche am Donnerstag teils steil nach oben.

Aurora Cannabis mit deutlichem Plus

Am Donnerstag schraubten sich die Papiere des kanadischen Herstellers Aurora Cannabis zwischenzeitlich um 20 Prozent über den Eröffnungskurs. Zwar kühlte die Stimmung am Markt gegen Handelsende etwas ab, doch durch die weltweit positiven Entwicklungen in der Cannabis-Branche könnte der Aufwärtstrend noch nicht am Ende sein.

Überhaupt sind die Kurssteigerungen, die Player wie Canopy Growth und Aurora seit Jahresanfang hinlegten, beeindruckend. Für Canopy Growth ging es innerhalb eines Monats auf Basis des Euro um etwa 223 Prozent nach oben, die Aktie von Aurora stieg um etwa 133 Prozent. Anleger, die früh eingestiegen sind, konnten also schon extreme Kursrenditen erwirtschaften. Aber sollten neue Anleger jetzt noch einsteigen?

Cannabis ein lohnendes Investment?

Zwar könnten die Kursgewinne noch eine Weile andauern und eine eine Trendwende nach schwierigen Jahren ist bei den Papieren der Branche nicht ausgeschlossen, momentan leben die Aktien aber größtenteils von noch zu erfüllenden Erwartungen. Die Zahlen bei der Unternehmen müssen den Trend in den nächsten Monaten erst noch bestätigen.

Gewinnen können Anleger mit den Papieren also durchaus noch etwas, aufgrund zahlreicher Unsicherheitsfaktoren ist es für eine uneingeschränkte Empfehlung für eine oder mehrere der Cannabis-Aktien jedoch noch zu früh.

Lesen Sie auch: Analysten: Diese Aktien sind im zweiten Quartal interessante Short-Kandidaten für Trader

Oder: Kryptogewinne bei der Steuer verschwiegen? So handeln Anleger bei Bitcoin & Co richtig