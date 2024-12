Diesen Bereich der Technologiebranche hat vielleicht noch nicht jeder Anleger auf dem Schirm – doch laut Morgan Stanley könnten hier im Jahr 2025 gigantische Chancen warten. Die Experten nennen fünf spannende Aktien, mit denen Anleger nächstes Jahr vorne mitspielen könnten.

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) hat Ende 2022 die Begeisterung für Tech-Werte bei Anlegern wieder entfacht und das Feuer im Silicon Valley neu angefacht. Investoren stürzten sich auf KI-Stars wie die Aktien von NVIDIA oder Palantir, die seitdem enorm an Wert gewinnen konnten.

Doch wo warten nun die nächsten Chancen für Anleger? Welche Wachstumsfelder könnten in den kommenden Jahren nachziehen? Die Experten von Morgan Stanley haben nun ein äußerst spannendes Wachstumsfeld der Tech-Branche identifiziert, das sich Anleger nicht entgehen lassen sollten. Darüber hinaus nennen sie fünf Aktienkandidaten, die in diesem Bereich besonders aussichtsreich sind.

Die wachstumsstärkste Tech-Branche 2025? Morgan Stanley nennt fünf Gewinneraktien

Technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz ziehen nicht nur in Fabriken oder Büros ein, sondern erobern zunehmend einen bestimmten Bereich: die Medizin und das Gesundheitswesen. Bereits jetzt verbessern zahlreiche innovative Unternehmen und ihre Produkte und Dienstleistungen diese Branche, doch für die Zukunft wird hier noch viel mehr Potenzial erwartet.



Das sehen auch die Experten von Morgan Stanley so. Wie das Finanzportal "Seeking Alpha" kürzlich berichtete, äußerten sie sich in einer Analyse äußerst optimistisch zur MedTech-Branche für das Jahr 2025 und haben in diesem Zusammenhang gleich fünf Aktien hochgestuft.

„Trotz eines volatilen Jahres 2024 bleiben wir hinsichtlich des MedTech-Umfelds insgesamt optimistisch, da die Volumina in guter Verfassung sind, eine gefüllte Innovationspipeline besteht und das Risiko durch erweiterte Regulierungsverfahren vergleichsweise gering ist“, hieß es in einer Mitteilung. Eine neue Krankenhausumfrage zeigte zudem, dass die Investitionsausgaben im nächsten Jahr um 3,5 Prozent steigen könnten. Insbesondere wird ein deutlicher Anstieg bei CT-Scannern und der Patientenüberwachung erwartet.

In diesem Zusammenhang hat Morgan Stanley folgende fünf Aktien hochgestuft: Intuitive Surgical, Tandem Diabetes, Stryker, Globus Medical und Embecta.

Intuitive Surgical: Die Einstufung wurde von Equal Weight auf Overweight angehoben, mit einem Kursziel von 650 US-Dollar, was eine Kurschance von rund 20 Prozent bedeutet. Als Wachstumstreiber sollte hier vor allem die alternde Chirurgenpopulation den Einsatz von Robotern fördern.

Stryker: Die Aktie wurde ebenfalls von Equal Weight auf Overweight hochgestuft. Ein Kursziel von 445 US-Dollar bietet hier eine Kurschance von 14 Prozent. Laut Morgan Stanley sollte ein Branchenrückstand von mindestens ein bis zwei Milliarden US-Dollar das Wachstum im nächsten Jahr stützen.

Tandem Diabetics: Auch diese Aktie wurde von Equal Weight auf Overweight hochgestuft. Mit einem Kursziel von 45 US-Dollar sehen die Experten eine Kurschance von rund 40 Prozent.

Globus Medical: Hier wurde das Kursziel von 83 auf 100 US-Dollar angehoben, womit eine Kurschance von 20 Prozent besteht. Laut Morgan Stanley sind die „Fusionssorgen weit hinter uns“, und sie rechnen mit einem „über dem Markt liegenden Wachstum“.

Embecta: Die Aktie wurde von Underweight auf Equal Weight hochgestuft, und das Kursziel von 13 auf 20 US-Dollar angehoben.

