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Stryker Corporation

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WKN 864952
ISIN US8636671013
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 29,68 27,29 25,12 22,60 20,50
    Nettogewinn (Mrd) 6,48 5,81 3,25 2,99 3,17
    Gewinn/Aktie 14,77 12,87 8,49 7,86 8,34
    Dividende/Aktie 3,83 3,60 3,40 3,24 3,05
    Rendite (%) 1,17 1,08 0,97 0,90 1,02
    KGV 19,47 21,75 41,40 45,81 35,91
    KUV 4,26 4,63 5,35 6,07 5,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Stryker Corp. ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Zu den Produkten gehören Implantate im Gelenkersatz und Trauma Operationen, chirurgische Geräte und chirurgische Navigationssysteme, endoskopische und Kommunikationssysteme, Patientenbehandlung und medizinische Notfallausrüstung sowie neurochirurgische, neurovaskuläre und Geräte für den Rücken. In den Vereinigten Staaten werden die meisten dieser Produkte direkt an Ärzte, Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen vermarktet. Auf internationaler Ebene werden die Produkte in über 100 Ländern durch unternehmenseigene Vertriebsniederlassungen und Filialen sowie Drittanbieter-Händler und Distributoren verkauft.

    Offizielle Webseite: https://www.stryker.com

    Aktionärsverteilung