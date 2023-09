Stryker Corporation

Unternehmensprofil

Stryker Corp. ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Zu den Produkten gehören Implantate im Gelenkersatz und Trauma Operationen, chirurgische Geräte und chirurgische Navigationssysteme, endoskopische und Kommunikationssysteme, Patientenbehandlung und medizinische Notfallausrüstung sowie neurochirurgische, neurovaskuläre und Geräte für den Rücken. In den Vereinigten Staaten werden die meisten dieser Produkte direkt an Ärzte, Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen vermarktet. Auf internationaler Ebene werden die Produkte in über 100 Ländern durch unternehmenseigene Vertriebsniederlassungen und Filialen sowie Drittanbieter-Händler und Distributoren verkauft.

Offizielle Webseite: www.stryker.com