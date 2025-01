Die Amazon-Aktie befindet sich auf einem Höhenflug. Und es gibt gute Gründe für noch mehr Kurswachstum. Ein Dip im Februar könnte sich daher zur einmaligen Kaufchance entwickeln.



So hoch stand die Aktie von Amazon noch nie. Am Dienstag war das Papier des Online-Versandhändlers und Cloud-Spezialisten im Handel auf bis zu 241,77 US-Dollar angestiegen, der Schlusskurs von 238,15 US-Dollar war gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch. Kommen nach diesem Erfolg jetzt die großen Gewinnmitnahmen? Am Mittwochmittag ist im frühen US-Handel davon nichts zu sehen. Es gibt aber auch Gründe, warum Anleger der Aktie noch mehr zutrauen.



Erwartungen an Quartalszahlen von Amazon sind hoch

In der kommenden Woche wird Amazon seine nächste Quartalsbilanz vorlegen. Und die Erwartungen sind hoch. Experten rechnen beim Umsatz mit einer deutlichen Verbesserung von 169,9 Milliarden auf 187,4 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn soll ebenfalls angezogen haben. „Auch wenn die Messlatte in diesem Jahr höher liegt, glauben wir, dass Amazon auch 2025 die Erwartungen übertreffen wird, und unsere Schätzung des Betriebsergebnisses für das Gesamtjahr liegt 5 % über dem Konsens", berichteten laut MarketWatch Analysten von Wedbush.

Das Kursziel hoben die Experten, genau wie Morgan Stanley, auf 280 US-Dollar. Durchschnittlich liegt das Kursziel für die Aktie laut der Plattform „TipRanks“ bei 255,47 US-Dollar. In jedem Fall ist für Anleger also noch etwas Upside drin. Das könnte sich im Februar sogar noch erhöhen.

Übrigens: Die Aktie von Amazon finden Sie auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.



Eignet sich der Februar-Dip zum Einstieg bei der Amazon-Aktie?

Historisch gesehen ist die Zeit zwischen dem 02. Februar und 08. März bei Amazon mit einer Kursschwäche verbunden. In den letzten zehn Jahren verlor die Aktie laut dem Finanzdienstleister „IG“ in dem Zeitraum rund 3,6 Prozent an Wert. Hinzu kommt, dass die Aktie bei einem Verfehlen der hohen Erwartungen an die Quartalszahlen deutlich einbrechen könnte. Für Anleger ist das aber gleich aus mehreren Gründen gut.

Wie „IG“ weiter berichtet, folgte auf den Dip zwischen März und Ende Juli in vielen Jahren eine starke Marktphase bei Amazon mit durchschnittlichen Kurszuwächsen von 25 Prozent. Und langfristig ist die Aktie dank ihrer KI- und Cloud-Innovationen und dem E-Commerce-Burggraben für eine große Mehrzahl der Wall Street-Experten ein Kauf.



Lesen Sie auch: Droht Plug Power der nächste Crash? Darum könnte die Aktie bald knapp 50% verlieren



Oder: Nach Nvidia-Crash: 55% Kurschance – Warum laut Top-Analyst jetzt der perfekte Moment zum Kauf ist