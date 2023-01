Nel ASA hat seine Beteiligung an einem Wasserstoff-Unternehmen komplett verkauft. Von Matthias Fischer



Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel Asa war bisher mit 17,7 Prozent an dem ebenfalls in dem Land ansässigen Wasserstoff-Unternehmen Hyon AS beteiligt. Wie Nel ASA nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist diese Beteiligung komplett verkauft worden: „Nel ASA hat alle seine Anteile an Hyon AS veräußert. Insgesamt wurden 9.804.000 Aktien für einen Gesamtnettoerlös von rund 7 Millionen norwegischen Kronen verkauft. Nel hat die Beteiligung an Hyon als finanzielles Umlaufvermögen ausgewiesen“, so der knappe Text der Pressemitteilung.



Hyon AS bietet technologische Lösungen zur Betankung von Schiffen mit Wasserstoff an. Die Aktie bricht im Gefolge der Meldung um bis zu 20 Prozent ein. An dem Unternehmen mit Sitz in Oslo sind neben Nel ASA noch Norwegian Hydrogen und Saga Tankers ebenfalls mit jeweils 17,6 Prozent beteiligt. Das Unternehmen ist seit gut einem Jahr an der Börse Euronext gelistet, der Kurs befindet sich nun auf einem Allzeittief. Die Aktie von Nel Asa ist auch im €uro Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat (ISIN DE000LS9QTU9) enthalten. Das Portfolio deckt die komplette Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff ab, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert wird.



