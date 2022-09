Kräftig aufwärts geht es für die Aktien von Netflix. Der Kurs des US-Streaming-Anbieters steigt um knapp fünf Prozent. Analyst Mark Mahaney erhöhte sein Kursziel von 245 auf 300 US-Dollar (umgerechnet 300,28 Euro). Er bescheinigt vor allem dem günstigeren, werbefinanzierten Netflix-Abo, das 2023 starten soll, enorme Chancen. Der Analyst verwies in einer Studie auf eine Analyse von Umfragedaten sowie eigene Auswertungen bezüglich Umsatzchancen mit Werbung und des Teilens von Zugangsdaten. Von Sonja Funke

Laut einem Medienbericht will der Marktführer unter den Streamingdiensten bis zum nächsten Jahr rund 40 Millionen Kunden für sein Werbe-Abo gewinnen. Inzwischen erwarte Netflix weltweit 4,4 Millionen neue Zuschauer bis zum Jahresende, berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf ein mit Werbekunden geteiltes Dokument. Bei einem Viertel davon handele es sich um Kunden aus den USA. Die Anzahl der Zuschauer dürfte höher sein als die Zahl der Abonnenten, da üblicherweise mehr als eine Person in einem Haushalt das Streaming schauen kann. „Wir befinden uns noch in der Anfangsphase der Entscheidung, wie wir ein preisgünstigeres, werbefinanziertes Angebot einführen können, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen“, hieß es im Dokument weiter.

Netflix Aktie mit viel Potenzial

Der Streamingpionier hatte zwischen April und Juni wegen des Ukraine-Krieges, der steigenden Inflation und des harten Wettbewerbs etwa 970.000 Abonnenten verloren. Zum Jahresauftakt hatte Netflix erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt einen Rückgang der Kundenzahl hinnehmen müssen, was Fragen zu den langfristigen Wachstumsaussichten aufgeworfen hatte. Einem Medienbericht zufolge hatte der Tod der britischen Königin Elizabeth II. zuletzt die Zuschauerzahl der der Netflix-Serie „The Crown“ nach oben schnellen lassen. Wie das Branchenblatt „Variety“ unter Berufung auf Zahlen des Analyse Unternehmens Whip Media berichtete, stieg die Zahl in Großbritannien am vergangenen Wochenende (11 bis 13. September) deutlich. Von einer ähnlichen Entwicklung berichtete das Magazin in den USA und anderen Ländern. Seit 2016 inszeniert Netflix in seiner preisgekrönten Serie das Leben der britischen Royals.