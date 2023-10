Netflix verbiete das Teilen von Accounts und geht nach den hervorragenden Zahlen durch die Decke. Die neue Strategie des Streaming-Dienstes und ob Sie jetzt noch einsteigen sollten. Von Valentin Redl

Kundenzahlen und Kurs klettern

Mit einem Kurssprung von 16 Prozent auf über 400 US-Dollar sieht es rosig aus für Netflix nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal. Die beeindruckende Vervierfachung der Neukundenzahlen und ein Gewinnzuwachs von rund einem Fünftel auf 1,6 Milliarden US-Dollar sind dem Schachzug des Unternehmens, das Teilen von Passwörtern zu verbieten, zu danken. So hatte der populäre Streaming-Anbieter fast neuen Millionen neue Kunden vorzuweisen.

Abonnement mit Werbung

Der zweite Punkt der Strategie war die Einführung eines günstigeren Abonnements mit Werbeanzeigen, der die Kundenbindung stärkte. In den Ländern, in denen dieses Angebot verfügbar ist, entschieden sich 30 Prozent der Neukunden dafür. Dies führte zu einem Anstieg der Gesamtkundenzahl mit Werbe-Abos um erstaunliche 70 Prozent innerhalb von nur drei Monaten. Dieser Geschäftsbereich ist noch Neuland für Netflix, hier ist also weitere Expansion zu erwarten.

Umsatz und Gewinn angestiegen

Umsatz steig entsprechend um acht Prozent auf 8,54 Milliarden US-Dollar, auch der Gewinn legte nach, fast 20 Prozent auf 1,68 Milliarden US-Dollar ging es nach oben. Das Netflix sowohl seine eigene Erwartungen für Neukunden als auch die von Analysten praktisch pulverisiert hat, bedeutet das sich der Streaming Dienst wieder die Branche anführt.

Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass Netflix praktisch in allen Industrieländern fest etabliert ist. Bernstein-Analysten schreiben von Ähnlichkeit mit Versorger-unternehmen. Weitere Expansion ist also schwierig, Netflix braucht neue Geschäftsbereiche um neue Kunden anzuziehen.

Streik in Hollywood

Ein weiteres Problem ist der anhaltende Streik in Hollywood, der die Produktion zum Erliegen brachte. Hier herrscht die Furcht, dass es zu einem langfristigen Erliegen der Filmproduktionen kommen könnte.

Chart mit positiven Momentum

Für die Aktie geht es währenddessen wieder unbeirrt bergauf. Der Kursanstieg im Zusammenhang mit den Quartalszahlen, macht die Korrektur der letzten Wochen wieder wett. Der Kurs setzt sich von der 50 Tages-Linie nach oben weg. Ob er sich aber langfristig über 400 US-Dollar halten kann, bleibt abzuwarten.