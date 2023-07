Zum Start der wichtigen Quartalsberichtssaison vermeldet der Streaming-Gigant Netflix seine Ergebnisse. Das bedeuten sie für die Aktie und so geht es für den Wachstumswert weiter.

Gerade in der aktuellen Marktphase, in der Anleger Angst vor einer Rezession haben, ist die Berichtssaison wohl wichtiger den je - zeigt diese doch wie sehr Unternehmen aktuell von dem Wirtschaftsabschwung getroffen werden.

Besonders Netflix als Internetkonsumunternehmen spielt deswegen für die Märkte am Mittwoch eine wichtige Rolle.

Netflix Aktie rauscht nach Börsenschluss ab

Allerdings lieferte Netflix nicht unbedingt die Ergebnisse, welche sich Anleger erhofft hatten. Aus diesem Grund krachte die Aktie schon kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen um fünf Prozent nach unten.

Dies überrascht, denn eigentlich hatten die Zahlen zunächst überzeugt. So meldete der Konzern Q2 GAAP-EPS von 3,29 US-Dollar, womit der Analystenkonsens um 0,44 US-Dollar übertroffen wurde. Der Umsatz von 8,19 Milliarden US-Dollar (+2,8 Prozent im Jahresvergleich) verfehlte die Schätzungen allerdings um 100 Millionen US-Dollar.

Besonders wichtig waren zudem die globalen kostenpflichtigen Streaming-Mitgliedschaften. Diese wuchsen um satte +5,89 Mio. auf 238,39 Mio insgesamt.

Alles in allem also keine schlechten Zahlen - warum rauschte die Aktie aber so deutlich ab?

Das sind die Gründe

Ursächlich für den nachbörslichen Abverkauf war vor allem der Ausblick für das dritte Quartal. Hier geht das Management nur von einem Umsatz von 8,52 Milliarden US-Dollar (Konsensschätzung: 8,68 Milliarden US-Dollar) aus, was aber trotzdem einem Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der erwartete Betriebsgewinn lag hingegen 1,89 Milliarden US-Dollar, genauso wie der verwässerte Gewinn je Aktie von 3,52 US-Dollar über den Erwartungen.

So geht es weiter für die Netflix Aktie

Bisher hat also nur eine einzige Kennzahl einen deutlichen Abverkauf bei der Aktie ausgelöst, der auch mit Gewinnmitnahmen der Anleger erklärt werden könnte.

Damit der Aufwärtstrend der Netflix-Aktie allerdings weitergeht, muss sich das Papier oberhalb der 50-Tage-Linie bei um die 400 US-Dollar halten.

