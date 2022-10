Nach Börsenschluss am Dienstag erschienen die Zahlen des Streaming-Giganten Netflix und diese waren wirklich viel besser als bisher erwartet. Doch warum legt die Aktie wirklich so kräftig zu? Und wie sieht es mit der Zukunft von Netflix aus? Von Johann Werther



Knapp fünf Minuten nach der Schließung der US-Börsen, um 22 Uhr abends – erschienen die Quartalszahlen des Streaming-Dienstes Netflix. Dieser war in der Vergangenheit kräftig in Bedrängnis geraten, denn das Nutzerwachstum blieb aus und das Unternehmen hatte die Pole Position an den Konkurrenten Disney abgeben müssen.

So fielen die Netflix Quartalszahlen aus

Wegen der aufkommenden Rezession und der mehr als schlechten Konsumlaune erwartete also niemand wirklich viel von Netflix. Zu Unrecht, wie sich schnell herausstellen sollte. Der Streaming Dienst übertraf zunächst leicht die Umsatzprognose von 7,85 Milliarden US-Dollar. Doch die wirkliche Überraschung kam durch den Gewinn je Aktie und das Nutzerwachstum. Statt 2,18 Dollar pro Aktie, wie vom Analystenkonsens erwartet, verdiente Netflix tatsächlich 3,10 US-Dollar, was fast 50 Prozent über den Erwartungen war.

Noch extremer verlief allerdings die Steigerung des Nutzerwachstums. Hier war schon lange angezweifelt worden, ob Netflix überhaupt die vorgegebene Zahl von 1 Millionen neuer Abonnenten halten könnte. Doch tatsächlich schockte das Unternehmen die Wall Street mit 2,4 Millionen neuen Abonnenten.

13 Milliarden in einer Nacht

Als Reaktion auf diese Zahlen kannte die Netflix Aktie auch nur noch einen Weg, nämlich den nach oben. Im außerbörslichen Handel stieg das Papier um kräftige 12,4 Prozent. Damit wurde die Bewertung des Streamingdienstes über Nacht um sagenhafte 13 Milliarden US-Dollar gesteigert.

Doch was war der Grund für das plötzliche Wachstum des Streaming-Giganten? Wie das Management von Netflix im anschließenden Analysten-Call mitteilte, kommt ein Großteil der neu aquirierten Kunden aus dem asiatischen Raum. Zudem ist Netflix weiterhin sehr optimistisch für sein werbefinanziertes Modell, dass es auch Menschen mit niedrigeren Einkommen erlauben soll, das Streaming-Angebot von Netflix zu nutzen.

Ist die Netflix-Aktie jetzt ein Kauf?

Doch ein jeder Anleger stellt sich natürlich jetzt die Frage: Noch einsteigen oder noch abwarten? Tatsächlich ist die Netflix Aktie schon kräftig gestiegen und wird heute den Handel vermutlich im zweistelligen Plus zum Vortag eröffnen. Anleger sollten sich dennoch erst einmal von der Aktie fernhalten, selbst wenn diese noch etwas weiter nach oben läuft.

Grund dafür ist die immer noch harte Konkurrenz durch Amazon Prime und Disney+. Dazu kommt, dass die Mehrheit der Neukunden aus Asien stammt, was, wie von den Quartalszahlen von Disney+ bekannt ist, nicht das lukrativste Geschäftsmodell ist. Außerdem könnte sich eine konjunkturelle Eintrübung im Winter noch einmal deutlich negativ auf die Zahlen auswirken, deswegen gilt hier vorerst “Finger weg”.