Als erster großer Technologie-Konzern öffnete Netflix am Donnerstagabend kurz nach Börsenschluss seine Bücher. Nach deren Veröffentlichung sprang die Aktie mehr als vier Prozent. Was sind die Gründe?

Nach einem schwierigen Jahr 2022 hatte Netflix die Führerschaft im Streaming-Markt an Disney verloren, welche durch ihre verschiedenen Angebote unter dem Strich mehr Kunden angesammelt hatten.

Und auch der Wachstumstrend des Unternehmens war in Gefahr geraten, denn Netflix musste nach der Corona-Euphorie erstmals Kundenverluste ausweisen.

Hoffnung durch Werbung

Doch um weiter wachsen zu können und keine Abonnenten mehr zu verlieren, setzte Netflix zusehends statt einer werbefreien Subskription, auf ein deutlich billigeres, werbefinanziertes Modell.

Aktuell sehen Kunden dieses Abo-Modells deshalb ca. vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde, welche sie streamen. Dies sollte vor allem verhindern, dass der Service aufgrund von Sparmaßnahmen im Zuge von Inflation & Co. gekündigt wird und neue Kunden anlocken. Allerdings wählten nur neun Prozent aller Neukunden in den USA im Q3 2022 das werbefinanzierte Modell. Dies lies auch bei einigen Analysten Zweifel aufkommen.

Die Zahlen

Doch die Zahlen belehrten Skeptiker eines Besseren. Mit mehr als 7,6 Millionen neuen Abonnenten übertraf der Streaming-Service jegliche Analystenschätzungen (Konsens lag bei 4,5 Millionen. Und auch wenn die EPS deutlich verfehlt wurden, hoben Investoren das Papier nachbörslich stark an.

Grund dafür dürfte auch ein Wechsel an der Konzernspitze sein, denn Mitgründer Reed Hastings wird vom CEO zum Chairman. Seinen Platz hingegen nehmen die Verantwortlichen für Produkt und Content Greg Peters und Ted Sarandos ein.

Wieder auf Wachstumskurs

Damit befindet sich Netflix wieder zurück auf Wachstumskurs und könnte trotz der schwierigen Wirtschaftslage wieder Marktanteile gewinnen. Wichtig dürfte dabei aber in erster Linie der Content sein, was auch zum Teil den Wechsel in der obersten Etage erklärt.

Anleger, welche hier jetzt zuschlagen wollen, sollten die Aktie allerdings nach der Euphorie erst einmal abkühlen lassen.