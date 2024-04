Die jüngsten Inflationsdaten konnten dem DAX etwas Rückenwind geben. Wie geht es nun weiter beim deutschen Leitindex? Außerdem stehen die Aktien von Commerzbank und MTU Aero Engines im Fokus

Nach dem kleineren Rücksetzer am Vortag hat der DAX am Mittwoch wieder etwas zugelegt. Inflationsdaten aus der Eurozone lieferten ein wenig Rückenwind. Die Gewinne hielten sich aber in Grenzen. Der DAX liegt derzeit 0,25 Prozent im Plus bei 18.329 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,32 Prozent im Plus liegt und bei 5.058 Punkten steht.

Am ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende hatte der Dax am Vortag zunächst mit 18 567 Zählern einen weiteren Rekord aufgestellt. Dann machten einige Anleger - im Sog einer etwas schwächeren Wall Street - aber erst einmal Kasse.

Weiterhin herrscht angesichts zuletzt starker Wirtschaftsdaten Unsicherheit, wann die US-Notenbank Fed den Leitzins senken wird. Auch die ADP-Arbeitsmarktdaten am Mittwoch deuten auf eine robuste Konjunktur in den USA hin: Die Privatwirtschaft schuf im März mehr Stellen als erwartet. Die Daten sind ein Indikator für den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag ansteht.

Mit Blick auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank scheint die Klarheit indes aber zuzunehmen. Nachdem sich die Inflation in der Eurozone im März überraschend stark abgeschwächt hat, hält Andrew Kenningham, Chefvolkswirt Europa bei Capital Economics, eine erste Leitzinssenkung im Juni für sehr wahrscheinlich.

Aktien von Commerzbank und MTU im Fokus

Im Fokus stehen beim DAX derweil die Aktien der Commerzbank und MTU Aero Engines. Mit einem Plus von 4,5 Prozent markiert die Commerzbank-Aktie von der Performance die Spitze im DAX und steht so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Das Schlusslicht bildet unterdessen die Aktie von MTU mit minus 2,52 Prozent. Die Aktie machte nach ihrem jüngsten Höhenflug einen Rücksetzer.

Mit Material von dpa-afx

