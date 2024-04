BÖRSE ONLINE empfiehlt jetzt diese 7 Übernahme-Aktien, welche sich sogar innerhalb von kurzer Zeit verdoppeln können. Über die Faszination Übernahme-Kandidaten und welche deutschen Aktien jetzt das meiste Potenzial haben.

Anleger finden es oft faszinierend, wenn eine Aktie einfach in den Himmel schießt. Wenn es 10 Prozent, 20 Prozent oder sogar einfach mal 30 Prozent an einem Handelstag gibt, dann übt das einen gewissen Reiz aus. Nicht ausschließlich aber oft ist eine Übernahmefantasie dafür verantwortlich. Denn wenn kleinere Aktien übernommen werden, dann kann es schnell auch mal 50 Prozent oder 100 Prozent nach oben gehen.

Und bei diesen Aktien kann das jetzt passieren:

Diese deutschen Übernahme-Aktien können jetzt bis zu 100 Prozent steigen

Denn unser BÖRSE ONLINE Übernahme-Experte Jörg Lang stellt seine besten Übernahme-Kandidaten vor. Versammelt hat er diese in einem Index, der 20 Unternehmen umfasst. Mehr dazu im nächsten Abschnitt unten. Zunächst wollen wir direkt auf eine Aktie schauen, die bis zu 100 Prozent Kurspotenzial durch eine Übernahme bietet.

So sagt Experte Jörg Lang: "Eine Kursverdopplung ist natürlich im Biotech-Bereich gut möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass bei LPKF Laser so was möglich ist, wo einfach die Technologie so spannend sein kann für jemanden, dass auch so eine Firma wie LPKF sich einfach verdoppelt in der Bewertung. Man muss ja auch mal sehen, LPKF hat noch schon 30 Euro gekostet, jetzt kostet sie acht Euro. Insofern wäre das für mich vorstellbar, dass wir bei dieser deutschen Aktie einen Verdoppler sehen."

Doch welche Aktien hat Experte Lang dann noch auf der Liste?

13,77 Prozent Rendite pro Jahr mit Übernahme-Aktien

Wem das Risiko für Einzel-Aktien bei Übernahmen zu groß ist, der kann auch auf das BÖRSE ONLINE German Mergers & Aquisitions Zertifikat setzen. Dieses wird von Jörg Lang gemanagt und schaffte seit der Auflage 2012 ganze 13,77 Prozent Rendite pro Jahr. Dazu sagt Lang: "Wir haben die Vergleichsindices DAX und SDAX ziemlich klar geschlagen in den letzten 12 Jahren. Das Erfolgsgeheimnis hier ist, dass es eine Konzentration auf 20 Werte gibt, dass die Werte gleichgewichtet sind und einmal im Quartal gleichgewichtet werden. Dadurch erhält man eine bessere Gewichtung für die einzelnen Werte, wenn sie denn laufen und man investiert in die auch wieder, die nicht so gut gelaufen sind. Das ist ein sehr guter Effekt."

Zudem fügt Aktien-Experte Jörg Lang hinzu: "Im Moment ist es insofern wieder super interessant, weil wir eine Konstellation haben, wo die kleineren Unternehmen sehr preiswert gehandelt werden. Da gibt es Marktführer, die handeln nur für einen Bruchteil von dessen, was der Übernahmepreis wäre. Und es gibt eine Reihe von Exit-Möglichkeiten, sagen wir mal über Beteiligungsfirmen, aber auch über strategische Käufer. Insofern hat man ein Portfolio mit Firmen, die erstklassige Marktposition haben und man hat einen Katalysator durch möglicherweise über eine Übernahme."

Welche Aktien sich jetzt in diesem Index befinden und welche Aktien noch bis zu 100 Prozent Kurspotenzial bieten, das erfahren Sie jetzt in unserem neuen Video auf unserem Yotube-Kanal BÖRSE ONLINE.

