Auf einer Veranstaltung hat das deutsche Unternehmen BioNTech gemeinsam mit dem KI-Spezialisten Instadeep neue Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Biotech vorgestellt. Ist das der fehlende Baustein für den Turnaround der Aktie?

Ist das der neue Megatrend in der Biotech-Branche? Nach der Übernahme des KI-Spezialisten Instadeep im letzten Jahr hat das Mainzer Unternehmen BioNTech am Dienstag auf einer Konferenz jetzt Fortschritte im Gebiet der Künstlichen Intelligenz vorgestellt.

Dazu gehörte unter anderem ein neuer Supercomputer mit dem Namen Kyber, dessen Leistung laut BioNTech beinahe das „Exascale“-Niveau erreicht. Dieses Niveau ist gleichbedeutend mit der Fähigkeit, Berechnungen in der Größenordnung von mindestens einem Exaflop je Sekunde durchzuführen und extrem große Datenmengen zu verarbeiten sowie komplizierte Simulationen zu erstellen.

BioNTech stellt KI-Assistenten Laila vor

Daneben stellte BioNTech gemeinsam mit der Tochtergesellschaft InstaDeep aus London den KI-Assistenten Laila vor, der auf Metas Open Source-Modell Llama 3.1 aufbaut. Die KI kann routinemäßige Aufgaben wie die DNA-Analyse oder Visualisierung von Versuchsergebnissen übernehmen. In einer Live-Demonstration wurde zudem gezeigt, wie Laila mit Laborgeräten interagiert und eine mechanische Fehlfunktion erkennt.

„Mit unserem unternehmensinternen KI-Spezialisten bei InstaDeep treiben wir die Anwendung Künstlicher Intelligenz zur Entwicklung personalisierter Impfstoffe und zielgerichteter Therapien voran“, sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. Die Einsatzbereiche der Technologie sind vielfältig und könnten in Zukunft helfen, Ergebnisse von klinischen Studien in Simulationen zu testen. Was zunächst unspektakulär klingt, ist auch für die Börse unter Umständen ein Game Changer. Denn so könnten die Kosten für teure Experimente reduziert oder die Quote von fehlgeschlagenen Wirkstoffen gesenkt werden. Die Brache würde im Optimalfall eine Menge an Risiko für Anleger verlieren, da die Ergebnisse der Forschung frühzeitig berechenbarer werden.

Aktie von BioNTech vor nächster Rallye?

Auf die Ergebnisse der Konferenz reagierte die Aktie von BioNTech mit einem leichten Kurssprung auf 108 Euro, nachdem der Titel schon zuletzt stark gestiegen war und die Marke von 100 Euro nachhaltig durchbrach. Bis zu den Kurshöhen zu Zeiten der Corona-Pandemie ist es zwar noch weit, KI könnte sich in Zukunft aber für BioNTech und die gesamte Branche als Puzzlestück für Umsatzexplosionen erweisen - gerade in Kombination mit neuen Krebsmedikamenten, die BioNTech schon ab dem Jahr 2026 auf den Markt bringen möchte. Ein langfristiger Turnaround scheint also alles andere als ausgeschlossen, daher finden Sie die Aktie gemeinsam mit anderen Kandidaten für eine Trendwende im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.

Lesen Sie auch: Rheinmetall erreicht wichtiges Kursziel: Darum ziehen Rüstungsaktien jetzt an der Börse an

Oder: Upside von bis zu 112%: Darum sind diese 3 Aktien für die Wall Street gerade heiße Eisen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.