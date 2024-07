Die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank steigen heute stark. Außer einer Entspannung in Frankreich gibt es keine Neuigkeiten. Ist das also der Beginn einer neuen Rallye bei Bank-Aktien oder eher eine fiese Falle für Anleger?

Zur Stunde legt die Deutsche Bank-Aktie um 3,4 Prozent zu und die Commerzbank-Aktie um 1,7 Prozent. Doch außer einer kleinen Entspannung hinsichtlich der Wahl in Frankreich gibt es keine weiteren Neuigkeiten. Sollten Anleger jetzt einsteigen?

Frankreich-Wahl belastet Bank-Aktien

Am Sonntag findet die Stichwahl in Frankreich statt. Hatten französische Aktien und europäische Bank-Aktien zunächst unter einem Erstarken der rechten Parteien gelitten, so deutet nun einiges auf Entspannung hin. Zwar kann noch niemand den Ausgang der Wahl am Sonntag vorhersehen, doch die Finanzmärkte zeigen sich etwas beruhigt, dass die Partei von Marine Le Pen nicht einfach so durchmaschieren kann. Vermutlich erholen sich deswegen auch heute die Bank-Aktien weiter.

Nachdem die Deutsche Bank zuletzt eine kleine Korrektur durchmachte und dann von der Frankreich-Wahl abermals etwas belastet wurde, zeichnet sich hier eine technische Erholung ab. Die Deutsche Bank-Aktie ist zurück über der 50-Tage-Linie, was ein Kaufsignal ist. Auch BÖRSE ONLINE hält auf Kursziel von 20 Euro fest und rät weiter zum Kauf.

Dennoch sollten Anleger sich aktuell noch etwas bedeckt halten. Denn die Rallye könnte auch eine fiese Falle sein:

Lust auf Aktien mit viel Kurspotenzial? Dann schauen Sie jetzt unser neues Video:

Rallye oder fiese Falle bei Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank?

Auch die Commerzbank-Aktie erholte sich nach einer kurzen scharfen Korrektur wieder schön und konnte ebenfalls die 50-Tage-Linie zurückerobern. Anleger können hier also ebenfalls auf eine Fortsetzung des Trends setzen. Grundsätzlich kann es nämlich bei der Commerzbank-Aktie und der Deutsche Bank-Aktie wieder schön nach oben gehen. Doch es kann auch eine Falle drohen. Denn wenn die Wahl in Frankreich am Sonntag doch anders ausfällt, als es die Märkte jetzt einpreisen, dann könnte es am Montag an der Börse richtig scheppern. Und in diesem Fall könnten dann auch die Bank-Aktien wieder unter die Räder geraten.

Anleger müssen sich also darauf einstellen, dass es nächste Woche volatil wird. Wer einsteigt, der sollte enge Stopps setzen und das Geschehen ganz genau beobachten. Stand jetzt rät BÖRSE ONLINE auch bei der Commerzbank-Aktie weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 17,00 Euro.

Und lesen Sie passend dazu auch: Riesen-Potenziale bei diesen deutschen Nebenwerte-Aktien: Diese Geheimtipps hat Experte jetzt

oder: Monster-Dividenden bei Aktien von BASF und DHL sichern? Goldman Sachs und JP Morgan mit Warnung