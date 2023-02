Die Reederei Hapag Lloyd erhöht die Dividende deutlich auf 63 Euro je Aktie. Nach der Ankündigung schießt die Aktie nach oben und Anleger erhalten nach dem Kurssprung trotzdem noch 25,7 Prozent Dividendenrendite. Was sie aber jetzt beachten müssen.

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd schüttet nach einem Rekordjahr mehr als elf Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Denn Hapag-Lloyd profitiert vom Boom in der Container-Schifffahrt. Der Vorstand will die Dividende daher auf 63 Euro je Aktie annähernd verdoppeln, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Im vergangenen Jahr lag die Dividende je Aktie bei 35 Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) war im vergangenen Jahr - zum 175-jährigen Jubiläum - nochmals auf 17,5 (9,4) Milliarden Euro geschnellt.

Der Grund: Die Frachtraten für den Transport von Gütern auf hoher See waren während der Corona-Krise durch die Decke gegangen. Lieferanten und Kunden kämpften um die knappen Schiffskapazitäten, um die brüchigen Lieferketten zu kitten. Damit zahlt Hapag Lloyd in Deutschland die höchste Dividendensumme - abgesehen von der Sonderdividende von Volkswagen durch den Porsche Börsengang.



Doch kann das so weitergehen?

Einschätzung zur Hapag Lloyd-Aktie

Nun rechnet Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen mit einer Beruhigung des Geschäfts. "Die Party ist vorbei. Jetzt sind wir wieder im normalen Schifffahrtsgeschäft", hatte er kürzlich gesagt. "Jetzt müssen wir wieder um jede Box kämpfen, um unsere Schiffe voll zu bekommen." Er gehe aber angesichts hoher Treibstoffkosten und Inflation nicht davon aus, dass die Preise unter das Niveau von vor der Pandemie sinken.

Aktuell ergibt sich für Anleger bei einem Kurs von 245 Euro eine Dividendenrendite von 25,7 Prozent für die Hapag Lloyd-Aktie. Doch sollten Anleger jetzt noch einsteigen? BÖRSE ONLINE hat das Kursziel für Hapag Lloyd aktuell auf 280 Euro gesetzt. Ein bisschen Luft ist also noch nach oben, doch wir würden nicht zu einem Neueinstieg raten. Anleger, die die Aktien bereits haben, sollten erste Teilgewinne mitnehmen, denn wir erwarten in diesem Jahr einen deutlichen Ergebnis-Einbruch. Wer neu einsteigen möchte, der sollte die Aktie vorerst beobachten. Für Dividendenjäger eignet sich die Hapag Llyod-Aktie aber weiterhin, doch eine gewisse Vorsicht ist angebracht.

(Mit Material von Reuters)