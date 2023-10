Er wurde jüngst zum besten Analyst der Welt gekürt und fällt direkt mit einer Hammer-Kaufempfehlung auf: Denn bei diesem Energie-Unternehmen sieht er fast 100 Prozent Kurschance

Eigentlich hatte kürzlich noch US-Tech-Analyst Quinn Bolton diesen Titel inne. Doch jüngst wurde er abgelöst. Nun hat Neal Dingmann, Analyst von Truist Financial, den Titel als bester Analyst inne. Denn Das Finanzportal „TipRanks“ rankt regelmäßig die besten Analysten der ganzen Wall Street. Dingmann kommt dabei auf Platz eins und stellt 8.547 andere Analysten dabei in den Schatten.

Seine Erfolgsrate liegt bei sagenhaften 73 Prozent. Sein Schwerpunkt: Basismaterialien. Und wirft man einen Blick auf seine aktuellen Empfehlungen, so fällt auf: Bei einer Aktie winken aktuell fast 100 Prozent Kurschance.

Bei dieser Energie-Aktie sieht der Top-Analyst sagenhafte Kurschancen

Eine Kaufempfehlung von Neal Dingmann vom zwölften September zeigt: Mit einem Kursziel von 21 Dollar sieht er für das Unternehmen Crescent Energy rund 92 Prozent Luft nach oben. Dabei handelt es sich um einen Energiekonzern, der sich darauf konzentriert, in Energieanlagen zu investieren und hohe Renditen zu erzielen. Es erwirbt Vermögenswerte im Energiebereich und konzentriert sich darauf, ein Portfolio zu entwickeln. Der Fokus liegt auf Öl- und Gas, Mineralien und vielem mehr.

Auf Sicht von drei Jahren liegt die Aktie über 55 Prozent im Plus, seit Jahresanfang büßte sie allerdings 4,5 Prozent ein. Immerhin: Das Unternehmen bietet eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent. Zwar wird für das Geschäftsjahr 2023 von Analysten im Schnitt ein Rückgang des Umsatzes von 25 Prozent auf 2,28 Milliarden Dollar erwartet. Dafür könnte der Gewinn je Aktie um fast 40 Prozent auf 1,12 Dollar steigen. Ein KGV von 9,8 erscheint dabei nicht überteuert. Vier Analysten der Bloomberg-Datenbank empfehlen ebenfalls den Kauf, zwei zu halten und einer den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt hier bei 16 Dollar, was eine Kurschance von 46 Prozent verspricht.

