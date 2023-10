Im Oktober sind vor allem diese Aktien für die Ewigkeit einen Blick wert und Anleger sollten sich eventuell diese drei spannenden Titel für immer ins Depot legen.

Aktien für die Ewigkeit zu finden ist definitiv nicht einfach. Selbst wenn man von einem Unternehmen überzeugt ist, so heißt dies noch lange nicht, dass dieses auch in zwanzig oder dreißig Jahren noch so gut dastehen wird wie jetzt. Um Anlegern die Auswahl zu erleichtern, hat Börse Online deshalb den Aktien für die Ewigkeit Index aufgelegt mit dem Sie auch langfristig und breit gestreut in Titel investieren können, die vielleicht auch die Ewigkeit überdauern (zum Index geht es hier).

3 Aktien für die Ewigkeit, die sich Anleger im Oktober noch sichern sollten

Allerdings schwankt die Börse sehr stark, wovor auch die Aktien für die Ewigkeit nicht immer vollständig geschützt sind. Dies kann allerdings eine ideale Einstiegsgelegenheit bei diesen Titeln sein, um sie sich langfristig zu sichern. Im Monat Oktober sollten Anleger dabei vor allem auf diese drei Aktien für die Ewigkeit ein Auge haben:

LVMH (KGV: 21,8)

Erster Wert ist dabei das Luxuskonglomerat LVMH. Die Aktie des Konzerns hat sich zuletzt wieder deutlich verbilligt, nachdem Sorgen um die Absätze in China und in den USA aufgekommen sind.

Damit notiert die Aktie nun auf demselben Niveau wie im Krisenherbst 2022 und Anleger können das Papier als langfristige Anlage wieder wesentlich günstiger einsammeln.

Disney (KGV: 21,7)

Auf demselben Niveau wie im Jahr 2013 können Anleger außerdem aktuell Disney kaufen. Das Unternehmen steckt in einem operativen Turnaround und hat immer noch mit den Spätfolgen von Corona zu kämpfen.

Trotzdem macht die Traumfabrik gerade die richtigen Schritte und stellt auch wie oftmals gefordert wieder ihren Content um. Eine Gelegenheit um bei der Aktie wieder einen Einstieg zu wagen.

Nestlé (KGV: 20,1)

Ebenfalls wesentlich verbilligt hat sich die Aktie des Konsumgüterherstellers Nestlé. Dieser ist nach Jahren der hohen Bewertung wieder bei einem annehmbaren KGV von 20 und einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent angekommen.

Das Nahrungsmittelkonglomerat mit dem breiten Markenportfolio bietet dabei alles was das ein eher konservatives Anlegerherz begehrt.

