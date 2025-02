Jetzt zuschlagen, bevor es zu spät ist? Einer der besten Tech-Analysten rät dringend, noch vor den Quartalszahlen im Februar bei der Nvidia-Aktie einzusteigen. Können sich Anleger auf gigantische Kurssprünge einstellen?

Diese Quartalszahlen sind die wohl am meisten erwarteten an der Wall Street: die des Tech-Giganten Nvidia. Am 26. Februar ist es so weit, und viele Anleger rätseln, ob es sich noch lohnt, vorher bei der Aktie einzusteigen. Immerhin liegt das Papier seit Jahresbeginn – untypischerweise – im Minus. Daher könnte sich nun eine historische Kaufgelegenheit ergeben.

Grundsätzlich gilt Nvidia als eine der besten Aktien der Welt, da das Unternehmen mit seinen Hochleistungs-Chips eine führende Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) spielt. In den vergangenen Jahren konnte die Aktie enorm zulegen, doch 2025 sah sich das Unternehmen mit Unsicherheiten konfrontiert – insbesondere durch die Sorgen um Trumps Exportbeschränkungen und das KI-Modell des chinesischen Start-ups DeepSeek.

Sind all diese Sorgen übertrieben? Ergibt sich nun eine einmalige Einstiegschance, bevor die Aktie nach den neuen Quartalszahlen erneut durch die Decke geht? Ein Top-Analyst ist jedenfalls äußerst optimistisch.

Darum rät ein Top-Analyst jetzt zum Kauf der Nvidia-Aktie

Das Finanzportal "TipRanks" berichtete jüngst über eine Analyse von Mark Lipacis, einem Experten von Evercore. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Analysten – laut einer Bewertung von TipRanks gehört er zu den besten ein Prozent der Analysten an der gesamten Wall Street.

Lipacis erkennt durchaus an, dass die Nvidia-Aktie derzeit unter einer schlechten Marktstimmung leidet. Dazu trägt unter anderem bei, dass DeepSeek KI-Rechenzyklen weg von Nvidia-GPUs und hin zu ASICs führen könnte, auch Verzögerungen bei der neuen Blackwell-Generation nennt er.

Doch trotz dieser Herausforderungen bleibt Lipacis optimistisch – insbesondere nach Gesprächen mit führenden KI-Ingenieuren großer Hyperscaler (also der großen Cloud-Unternehmen). Seiner Einschätzung nach sei die Kosteneffizienz von DeepSeek eher eine Evolution als eine Revolution. Das bedeutet: Die Nachfrage nach Nvidia-Chips könnte unberührt bleiben, während niedrigere Rechenkosten die Akzeptanz von KI sogar noch fördern könnten.

Zudem sieht er Nvidia mit seinem starken Software-Ökosystem und einer riesigen Entwickler-Community weiterhin einen Schritt vor Rivalen wie AMD oder anderen Wettbewerbern.

Zwar könnte sich die Blackwell-Chipserie eventuell verzögern auf Mitte des Jahres verschoben werden, doch die Nachfrage nach Nvidias GPUs bleibe weiterhin stark. Die aktuelle H100-Serie könnte kurzfristige Lücken füllen, bis die B100-Modelle verfügbar sind.

Ein Risiko sieht Lipacis dennoch: Falls es zu erheblichen Verzögerungen bei Blackwell kommt, könnten sich kurzfristig Lieferengpässe ergeben. Langfristig könnten maßgeschneiderte KI-Chips eine Herausforderung für Nvidia darstellen, doch in naher Zukunft sei dieses Risiko laut aktuellen Analysen eher gering.

Der Analyst schließt: „Wir erwarten einen positiven Bericht und einen positiven Ausblick für den Gewinnaufruf am 25. Januar.“ Daher stuft er die Aktie weiterhin mit Outperform ein und sieht mit einem Kursziel von 190 US-Dollar eine Kurschance von 45 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.