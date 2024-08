Cathie Wood kauft gerade immer wieder Aktien eines bekannten KI-Giganten und auch Warren Buffett schwört auf ihn. Die Aktien sind auf Sicht von einem Monat fast 20 Prozent gefallen – wird es also höchst Zeit, hier jetzt zu kaufen?

Cathie Wood (68) kann gerade auf einmal nicht mehr aufhören, bei einem bekannten Tech-Giganten, der beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) eine große Rolle spielt, im August immer und immer wieder Aktien zu kaufen.

Das Besondere: Nicht nur Cathie Wood scheint überzeugt, denn auch der wohl beste Investor der Welt, Warren Buffett (93) setzt auf diese Aktie in seinem Portfolio.

Das Besondere: Obwohl es sich bei der Aktie um einen absoluten Börsen-Star handelt, liegt diese aufgrund des allgemeinen Markt-Abverkaufs derzeit auf Sicht von einem Monat fast 20 Prozent im Minus. Wird es hier nun also höchste Zeit, einzusteigen?

Auf diese bekannte KI-Aktie setzen sowohl Cathie Wood als auch Warren Buffett

Wenn sowohl Cathie Wood als auch Warren Buffett auf dieselbe Aktie schwören, will das schon etwas heißen. Denn während Wood sich vor allem auf disruptive und innovative Aktien konzentriert, die oft ein hohes Risiko bergen und häufig noch nichtmal profitabel sind, so setzt Buffett seinen Fokus auf solide Value-Aktien, die im besten Fall auch noch eine konstante Dividende zahlen.

Daher ist es etwas ganz besonderes, wenn die beiden sich mal bei einer Aktie einig sind und wenn es sich dann auch noch um einen bekannten KI-Giganten handelt. Doch tatsächlich setzen Cathie Wood und Warren Buffett beide begeistert auf die Amazon-Aktie. Besonders auffällig: Wood schlug seit dem jüngsten Abverkauf zuletzt immer und immer wieder bei der Amazon-Aktie zu. So kaufte sie erstmals für ihren Flaggschiff ETF, den aktiv gemangten ARK Innovation ETF, direkt am Tag des Ausverkaufs, dem 5. August, über 122.000 Aktien von Amazon und schlug dann am 7. und 8. August erneut zu. Amazon macht nun die 29. größte Position (von 36) in ihrem Flaggschiff-ETF aus. Zuvor setzte sie bereits in ihrem ARK Space Exploration & Innovation ETF auf die Aktie des E-Commerce-Giganten.

Und auch bei Buffett ist die Amazon Aktie ein fester Bestandteil im Portfolio seines Unternehmens Berkshire Hathaway. Buffett hatte die Aktie erstmals im Jahr 2019 gekauft – wenn er auch schon öfter zugegeben hat, dass er es gerne schön früher hätte. Laut dem jüngsten Stand seiner Quartalseinreichung besitzt er derzeit etwa zehn Millionen Aktien.

Nach 20% Minus in einem Monat – jetzt Amazon-Aktie kaufen?

In den vergangenen Jahren ist die Amazon-Aktie beeindruckend angestiegen – zuletzt vor allem aufgrund der Begeisterung um das Thema KI, bei dem Amazon als einer der führenden Spieler gilt. Allerdings hatte die Aktie die Anleger bei den Zahlen zum jüngsten Quartal enttäuscht – zurecht? Nicht wirklich. Der Gewinn je Aktie lag über den Erwartungen, auch die wichtige Sparte des Cloud-Geschäfts konnte stärker zulegen als erwartet. Einzig der Umsatz lag unter den Erwartungen des Analysten Konsens so wie der Ausblick.

Allerdings ist diese Abstrafung bei Tech-Werten aufgrund nicht erfüllter Erwartungen des Analystenkonsens häufig zu hart. Denn gerade bei wachstumsstarken Tech-Werten verläuft die Monetarisierung von Innovationen wie KI meist nicht linear, sondern disruptiv. Viele von Amazons KI-Bemühungen könnten sich also vor allem in den kommenden Jahren auszahlen.

Grundsätzlich handelt es sich bei Amazon um einen erfahrenen und soliden Tech-Konzern, der nicht nur führend im noch immer nicht gesättigten E-Commerce-Markt ist, sondern auch im Bereich Cloud. Beide wachstumsstarken Bereiche kann Amazon mithilfe von KI zusätzlich optimieren. Bereits im vergangenen Jahr unterstrich Amazon die zentrale Bedeutung der KI für das Unternehmen. „Unser Geschäft mit generativer KI wächst sehr, sehr schnell“, betonte CEO Andy Jassy gegenüber Analysten.

Analysten raten mehrheitlich zum Kauf und sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 224 US-Dollar jetzt eine Kurschance von 37 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.