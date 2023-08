In der kommenden Woche gehen drei spannende hochausschüttende Aktien Ex-Dividende, die sich Anleger einmal genauer anschauen sollten. Hier winken nämlich bis zu 7 Prozent Dividendenrendite.

Wer in der kommenden Woche saftige Dividenden von bis zu sieben Prozent erhalten will, der sollte sich sputen, denn auch in der kommenden Woche gehen viele Aktien Ex-Dividende.

Dabei handelt es sich um einen Stichtag, welcher definiert, ob Anleger einen Anspruch auf die Ausschüttung haben. Hält man diese Aktie an dem entsprechenden Datum, bekommt man einige Tage bis wenige Wochen später seine Dividende.

Bis zu 7 Prozent Dividendenrendite bei diesen Aktien kurz vor dem Ex-Dividendentag

Wer sich also noch diese Woche das Anrecht auf saftige Dividenden sichern will, der sollte sich diese drei Dividendenaktien einmal genauer anschauen:

Kenvue (Dividendenrendite: 3,8 Prozent)

Der erste Wert ist dabei recht neu an der Börse, nämlich Kenvue. Das Consumer Healthcare Spin-Off von Johnson & Johnson ging erst kürzlich an die Börse und aktuell sieht es so aus, als würde der Gesundheitskonzern noch weitere Anteile abspalten.

Seinen Ex-Dividendentag hat das Unternehmen, welches unter anderem die Marke Nicorette unterhält, am 25. August. Die aktuelle Dividendenrendite liegt dabei bei 3,8 Prozent.

Land Securities Group (Dividendenrendite: 5,9 Prozent)

Wesentlich mehr Dividende bietet die Land Securities Group aus Großbritannien. Hierbei handelt es sich um ein Immobilienunternehmen, welches in fast allen Bereichen des Sektors tätig ist.

Mit einer Dividendenrendite von 5,9 Prozent gehört die Land Securities Group zu den höchsten Ausschüttern in dieser Woche. Den Ex-Dividendentag hat die Aktie am 24. August.

Jumbo (Dividendenrendite: 7,21 Prozent)

Doch die höchste Dividendenrendite in dieser Woche bietet Anlegern der griechische Einzelhandelskonzern Jumbo, welcher in Südeuropa vor allem Non-Food Produkte off- aber inzwischen auch online verkauft.

Griechenland gehört 2023 zu einem der besten Märkten in Europa, weshalb die Dividendenrendite von Jumbo schon von über zehn Prozent auf 7,21 Prozent abgeschmolzen ist. Ex-Dividende geht die Aktie übrigens am 23. August.

