Die Rallye bei Novo Nordisk hört nicht auf. Der Biotech-Wert ist jetzt sogar mehr wert als diese bekannte US-Aktie. Wie geht es weiter?

Es ist eine Rekordrally, wie man sie bei europäischen Aktien nicht jeden Tag sieht. Seit Anfang des Jahres konnte die Aktie von Novo Nordisk auf Basis des US-Dollar schon über 30 Prozent zulegen. Innerhalb von drei Jahren steht sogar ein Plus von über 300 Prozent in den Büchern. Dementsprechend erreichte das Papier am Donnerstag ein neues Allzeithoch von 884 Kronen, was umgerechnet etwa 120 Euro entspricht. Noch Anfang 2021 war der Titel des Konzerns aus Dänemark für billige 200 Kronen (26 Euro) zu haben.

Kurstreiber sind vor allem die neue Diabetes-Medikamente und Abnehmspritzen von Novo, bei deren Produktion das Unternehmen kaum hinterherkommt. Zudem veröffentlichte das Unternehmen jüngst Daten einer klinischen Studie zur Verabreichung der Abnehmmittel in Tablettenform. Die Ergebnisse seien vielversprechend, was den Gewichtsverlust innerhalb von zwölf Wochen betrifft. Kein Wunder also, dass Analysten bei der Rallye des Unternehmens noch kein Ende sehen.

Novo hat laut Analysten noch mehr Potenzial

Die Analysten von Deutsche Bank Research hoben ihr Kursziel für Novo Nordisk zuletzt von 950 dänischen Kronen auf 1100, was einem Upside von 16 Prozent entspricht. Auch die Analysten von Barclays gehen in eine ähnliche Richtung und hoben ihr Kursziel von 900 dänischen Kronen auf 1050 an.

Dabei konnte Novo Nordisk durch die bisherige Rallye schon seinen Statuts als wertvollstes Unternehmen in Europa festigen und den Abstand zum zweitplatzierten LVMH auf 100 Milliarden Euro ausbauen. Und auch ein berühmter US-Konzern musste sich in Sachen Marktkapitalisierung jetzt dem Biotech-Riesen beugen.

Novo Nordisk immer wertvoller

Nachdem Novo Nordisk am Donnerstag beim Börsenwert die 600 Milliarden US-Dollar durchbrach, kletterte das Unternehmen in der Rangliste der wertvollsten Konzerne der Welt auf den zwölften Platz und ließ dabei auch den Autobauer Tesla hinter sich. Der kommt nach seinem anhaltenden Kursrutsch nur noch auf 565 Milliarden US-Dollar.

Und auch Novo-Konkurrent Eli Lilly, das derzeit wertvollste Pharmaunternehmen mit über 700 Milliarden US-Dollar, verlor im Zuge der neuen Novo-Studienergebnisse zwischenzeitlich ein paar Prozentpunkte und muss immer mehr in den Rückspiegel schauen. Denn noch scheint die Rallye der Dänen nicht am Ende zu sein.

