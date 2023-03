Da dürfte selbst Warren Buffett nicht schlecht staunen, aber der Chiphersteller Nvidia ist drauf und dran Berkshire vom Thron zu stoßen. Doch welche der beiden Aktien ist attraktiver und wer kann den Wettlauf langfristig gewinnen?

Noch 10 Milliarden trennen den Chipdesigner Nvidia und Berkshire Hathaway an Marktkapitalisierung. Dies liegt vor allem an der extrem guten Performance, die die Halbleiteraktie seit Anfang des Jahres hingelegt hat, denn hier steht unter dem Strich für Anleger ein Plus von 81 Prozent.

Aber welche von beiden Aktien ist eigentlich besser und wer kann das Rennen langfristig gewinnen?

Nvidia – The Trend is your Friend

Bei dem Chipgiganten Nvidia läuft es gerade richtig gut. Nachdem die Nvidia-Aktie 2022 stark abverkauft worden war, hat man sich phänomenal erholt und schielt mit einem Auge auch schon wieder auf die alten Hochs aus den Zeiten des Tech-Booms.

Dies liegt nicht zuletzt an dem neuen Hype an der Börse, nämlich der künstlichen Intelligenz. Seit dem Investment von Microsoft in ChatGPT will hier nämlich ein Großteil des Marktes engagiert sein und investiert auch kräftig in Nvidia als Schaufelhersteller dieses Booms.

Berkshire Hathaway – Langsam und beständig

Ganz anders sieht das bei Berkshire Hathaway aus. Langsam und beständig mehrt Warren Buffett sein Vermögen und das von Aktionären durch kluge Investments und operative Exzellenz.

Tatsächlich ist Berkshire nämlich ein Versicherungskonzern mit vielen außerbörslichen Beteiligungen und kein reines Aktienportfolio. So betreibt man neben dem Geschäft mit dem Risiko unter anderem noch Eisenbahnen und Süßigkeitenfabriken.

Nvidia vs. Berkshire – Wer wird langfristig die Nase vorne haben?

Aber welche Aktie dürfte am Ende des Tages die Nase vorn haben? Unabhängig von kurzfristigen Schwankungen könnte dies tatsächlich Berkshire sein, auch wenn Nvidia ebenfalls ein sehr erfolgreiches Investment sein könnte.

Allerdings ist Berkshire eine langsame Schildkröte, die beständig wächst und dabei auch nicht an irgendwelche Grenzen stoßen dürfte. Nvidia dagegen hat vor allem im vergangenen Jahr gezeigt, dass das Unternehmen trotz Technologieführerschaft eine hochvolatile Aktie ist, die regelmäßig und stark abverkauft wird, was langfristig zu einer Underperformance führen kann. Denn Aktien mit hoher Volatilität schneiden im Schnitt schlechter ab, als jene mit niedriger.

Um aber von Nvidia zu profitieren, gleichzeitig das Risiko aber zu begrenzen, können Anleger auf den BÖRSE ONLINE Chip Power Index und auf ein Zertifikat setzen. In diesem Index sind 15 Top-Halbleiter-Aktien versammelt.

