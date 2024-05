Wer auf gute und stabile Dividendenaktien setzen will, der muss nicht in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt teilweise so nah. DAX-Aktien wie E.ON, Daimler-Truck & Co. erweisen sich als solide Zahler mit dem Potenzial, die Ausschüttung langfristig zu steigern. Zeit hier zu investieren?

Wer auf der Suche nach guten Dividendenaktien ist, der wird nicht nur in globalen Dividendenindizes, sondern ebenfalls im deutschen Leitindex fündig. Denn tatsächlich beträgt die durchschnittliche Ausschüttungsrendite über alle 40 Werte 3,3 Prozent, wobei einige Titel eine noch höhere Ausschüttung aufweisen.

DAX-Dividendenchampions, die jetzt einen Blick wert sind

Dementsprechend kann es sich lohnen, einen Blick auf diese drei DAX-Dividendenchampions zu werfen:

DAX-Dividendenchampion: Daimler Truck

Erster spannender DAX-Dividendenwert ist dabei die Aktie von Daimler Truck. Die ehemalige Tochter von Mercedes-Benz bietet eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent und hat in ihrer kurzen Börsenkarriere die Ausschüttung bald deutlich gesteigert.

Für die kommenden Jahre erwarten die Analysten ebenfalls weiter steigenden Dividenden und sehen zudem 43 Prozent an Kurspotenzial für die Aktie wegen der exzellenten Aussichten.

DAX-Dividendenchampion: Allianz

Deutlich länger am Markt und mit einem exzellenten Dividenden Track-Rekord ist die Allianz. Die aktuelle Dividendenrendite des Versicherers liegt bei 5,5 Prozent. Das Kurspotenzial liegt laut den Analysten bei 7,4 Prozent.

Seit 2008 ist die Ausschüttung des Unternehmens zudem nie gesenkt und fast in jedem Jahr gesteigert worden. Von den 4,10 Euro an Zahlungen im Jahr 2009 sind inzwischen 13,80 Euro geworden.

DAX-Dividendenchampion: E.ON

Stabile 4,3 Prozent an Dividendenrendite bietet der deutsche Versorger E.ON, der nach einer langen Transformationsphase endlich wieder auf die Beine gekommen ist. Aktuell sehen die Analysten bei dem Wert ein durchschnittliches Kurspotenzial von 12,3 Prozent.

Die Ausschüttung des Konzerns konnte seit 2016 stetig erhöht werden und hat sich von den damaligen 0,21 Euro auf aktuell 0,53 Euro mehr als verdoppelt.

