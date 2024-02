Nvidia hat am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 und seinen Ausblick vorgelegt. Startet jetzt die nächste Mega-Rallye bei dem Unternehmen oder kommt endlich die Korrektur?

Mit Spannung erwarteten Anleger am Mittwoch nach Börsenschluss die Quartalszahlen von Nvidia, so sollen die Ergebnisse, laut einigen Experten, die Basis für die nächste Rallye am Markt oder eine potenzielle Korrektur bilden. Das wurde konkret von dem Unternehmen aus den Magnificent Seven gemeldet:

Nvidia-Aktie meldet Quartalszahlen

Mit den Zahlen zum vierten Quartal 2023 hat der Chipgigant Nvidia erneut alle Erwartungen übertreffen können, obwohl Analysten bereits im Vorfeld sehr optimistisch waren. So meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,16 US-Dollar, was rund 52 Cent über den Erwartungen lag. Bei den Umsätzen konnte man ebenfalls einen Beat der Prognosen verbuchen. Mit 22,1 Milliarden US-Dollar lag man 1,5 Milliarden US-Dollar über dem Konsens und steigerte damit die Erlöse auf Jahressicht um über 220 Prozent.

Einziger Wermutstropfen der Zahlen: Nvidia verbuchte in China aufgrund der Sanktionen und der Wirtschaftskrise deutliche Umsatzeinbußen, besonders bei den Rechenzentren. Deswegen rutschte die Aktie nachbörslich zunächst drei Prozent ab, obwohl die fehlenden Erlöse locker durch das restliche Geschäft aufgefangen werden konnten.

Allerdings blieb es am Mittwoch nicht lange bei dem Minus. Nach Veröffentlichung des Ausblicks schoss die Aktie auf ein Plus von acht Prozent nach oben. Hintergrund: Nvidia erwartet im Q1 24 Milliarden US-Dollar an Umsatz (21,9 Milliarden US-Dollar erwartet) aufgrund der guten Geschäfte rund um künstliche Intelligenz.

Kommt jetzt die Mega-Rallye bei der Nvidia-Aktie?

Infolgedessen kratzt die Aktie von Nvidia nachbörslich an der Marke von 740 US-Dollar und damit an einem neuen Allzeithoch, nachdem es zuletzt nach einer Korrektur bei dem Highflyer aus dem Magnificent Seven ausgesehen hatte.

Sollte es dem Chipdesigner möglich sein, das positive Momentum bis zum Handelsstart in den USA um 15:30 Uhr am Donnerstag zu halten und womöglich bereits ein neues Rekordhoch zu markieren, spricht wenig gegen eine weitere Rallye des Wertes. Besonders vor dem Hintergrund des starken fundamentalen Trends dürfte das Papier kaum aufzuhalten sein.

