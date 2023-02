Am Mittwoch nach Börsenschluss brachte der Chip-Gigant Nvidia Quartalszahlen. Doch wie fielen diese aus? Und kann der Wachstumstrend der Aktie trotz der schwierigen makroökonomischen Situation aufrechterhalten werden?

Nvidia gilt vor allem nach dem Absturz des Konkurrenten Intel als führendes Unternehmen in der Chip-Branche. Dabei produzieren die Amerikaner ihre Halbleiter nicht selber, sondern designen diese lediglich. Die Produkte von Nvidia gehören inzwischen zu den Hochleistungsfähigsten, welche es am Markt gibt, was sich auch in der Entwicklung des Aktienkurses in den vergangenen Jahren widerspiegelte. Doch kann dieser Wachstumstrend weiter aufrechterhalten werden?

Und tatsächlich fielen die Quartalszahlen von Nvidia deutlich stärker aus als erwartet. In allen wesentlichen Bereichen konnten nämlich die Erwartungen der Analysten geschlagen werden:

Umsatz: 6,05 Milliarden US-Dollar / erwartet 6,02 Milliarden US-Dollar



Bereinigter Gewinn pro Aktie: 0,88 US-Dollar / erwartetet 0,81 US-Dollar

Rechenzentrumseinnahmen: 3,62 Milliarden US-Dollar / erwartetet 3,87 Milliarden US-Dollar

Gaming: 1,83 Milliarden US-Dollar / erwartetet 1,6 Milliarden US-Dollar

Auto und Robotik: 294 Millionen US-Dollar / erwartetet 267 Millionen US-Dollar

Kurz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse schoss die Aktie dann auch um fünf Prozent nach oben. Sogar beim Ausblick auf ein wirtschaftlich sicherlich schwieriges Jahr 2023 blieb das Management des Chip-Designers optimistisch und gab eine Guidance von 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz für das laufende Q1 heraus, während die WallStreet mit 6,35 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte.

Ergebnisse legen auch Nvidias Probleme offen

Allerdings ist trotz der starken operativen Leistung von Nvidia nicht alles Gold was glänzt. Zwar sagte CEO Jensen Huang: „Gaming erholt sich von dem Abschwung nach der Pandemie, und Gamer nehmen die neuen Ada-Architektur-GPUs mit neuronalem KI-Rendering begeistert an“, doch trotzdem liegt man noch 46 Prozent unter den alten Umsatzhochstädten in diesem Bereich.

Und auch das brandheiße Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT war natürlich Thema im Rahmen der Quartalszahlen. So hieß es ebenfalls von CEO Huang: „KI befindet sich an einem Wendepunkt und bereitet sich auf eine breite Akzeptanz vor, die in alle Branchen reicht.“

Nvidia-Aktie: Wie geht es weiter?

Damit sprach Huang vor allem den Anlegern aus der Seele, die künstliche Intelligenz für den nächsten großen Megatrend halten und Nvidia als potenziellen Schaufelhersteller dieser Entwicklung wahrnehmen.

Allerdings ist die Aktie aufgrund dieses Hypes schon sehr gut gelaufen und der Kurssprung nachbörslich preist auch weiteres Wachstum ein. Nvidia ist zwar ein sehr gutes Unternehmen, was auch die Zahlen bestätigen, die Aktie jedoch sollten Anleger vielleicht erst wieder etwas konsolidieren lassen, bevor es Zeit ist zuzuschlagen.

Übrigens: Die Nvidia-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Chip Power-Index. Mit einem Zertifikat können Anleger so in viele gute Chip-Aktien investieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia