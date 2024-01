Die berühmte KI-Aktie musste heute bereits vorbörslich einiges an Kurs einbüßen. Was steckt hinter den Verlusten?

Fast Minus fünf Prozent verlor die Palantir-Aktie heute bereits im vorbörslichen Handel. Dabei gilt die Aktie des Datenspezialisten eigentlich als eine der vielversprechendsten Aktien, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht. Was also ist da los?

Palantir Aktie knickt ein – dieser Grund steckt dahinter

Der Grund dafür liegt in einer Herabstufung des Analysehauses Jefferies, wie „Barron’s“ zuerst berichtete. So senkte der Analyst Brent Thill die Einstufung von „Halten“ sogar auf „Underperform“ und setzte das Kursziel von 18 US-Dollar auf 13 US-Dollar herab. Derzeit steht der Kurs bei 16,25 US-Dollar, Jefferies sieht also eine deutliche Abwärtsgefahr. Den Grund sieht Jefferies darin, weil das Analysehaus den Hype um KI beim Palantir-Unternehmen für übertrieben hält.

Mehr zur aktuellen Einschätzung der Palantir-Aktie lesen Sie hier

Oder lesen Sie auch: Turnaround-Potenzial laut Goldman Sachs: Bis zu 25 Prozent Kurschance mit diesen beiden Energieaktien

Jetzt in das preisgekrönte KI-Produkt von BÖRSE ONLINE investieren: Mit dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index setzen Sie nicht nur auf die besten KI-Aktien, sondern auch auf den Gewinner des Publikums-Awards der Zertifikate Awards 2023/2024. Denn: KI ist der neue Super-Markt an der Börse – das hat zuletzt vor allem der Chatbot ChatGPT unter Beweis gestellt. Eindrucksvoll zeigte die Anwendung: Die Möglichkeiten, KI einzusetzen, sind schier grenzenlos. Laut Studien soll künstliche Intelligenz das weltweite Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 15,7 Billionen US-Dollar erhöhen können. Entsprechend hart umkämpft ist der Markt.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE macht den Megatrend jetzt per Index investierbar. Der Aktienkorb des Künstliche Intelligenz Index enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen. Zu den attraktiven Werten zählen unter anderem Alphabet, Amazon, Shutterstock, Veritone, C3AI, Nvidia oder Microsoft. Alle Aktien im Index sind gleich gewichtet.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.