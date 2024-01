Die Aktie vom KI-Unternehmen Palantir legte 2023 über 150 Prozent zu – sollte man nun zum Jahresanfang zuschlagen?

Neben Nvidia war Palantir wohl eine der am meisten beachteten Aktien 2024. Kein Wunder: Der Datenspezialist ist beim Thema KI einer der interessantesten Kandidaten und künstliche Intelligenz war 2023 in aller Munde. Die Palantir-Aktie konnte so über 150 Prozent zulegen.

Palantir hilft seinen Kunden, aus ihren Datenmassen Nutzen zu ziehen – das kann diesen nicht nur enorm viel Geld bringen. Daten gelten als Grundbaustein einer jeden KI.

Zu den Kunden zählten anfangs vor allem Regierungsorganisationen wie die US Navy oder US Airforce. Mittlerweile werden aber auch kommerzielle Kunden bedient.

150 Prozent bei der Palantir-Aktie 2023 – wie viel ist dieses Jahr drin?

Palantir konnte 2023 enorm vom Hype um künstliche Intelligenz profitieren, führte die „Artificial Intelligence Platform“ ein, die als besonders vielversprechend gilt. Anfang November glänzte das Unternehmen außerdem mit hervorragenden Zahlen für das dritte Quartal.

Dennoch gilt die Aktie als äußerst volatil. Der Grund liegt vor allem darin, dass die Aktie bei Börsianern ziemlich polarisiert. Die einen halten sie für die nächste Nvidia-Aktie, die anderen mahnen zur Vorsicht und verweisen unter anderem auf die hohe Bewertung. Das KGV etwa liegt derzeit bei über 200. Als schwierig gilt zudem die hohe Umsatzkonzentration: Denn noch immer macht der öffentliche Sektor bei Palantir über die Hälfte des Umsatzes aus und die Top drei Kunden sind für 17 Prozent des Umsatzes verantwortlich, berichtet "The Motley Fool". Allerdings: Palantir schließt mit seinen Kunden meist lange Verträge und ist in den Datenbanken von diesen so tief verwurzelt, dass ein Wechsel zu einem anderen Anbieter meist mit sehr hohen Kosten und Umständen verknüpft wäre.

Fazit: Palantir zählt beim Thema KI zu einem der bekanntesten Spieler mit einer bekannten Kundenbasis und wird von diesem Megatrend sicherlich weiterhin profitieren. Dennoch hat die Aktie bereits viel eingepreist und ob sie 2024 erneut so stark wachsen kann wie 2023, ist fraglich. Ein Investment ist aufgrund der Volatilität zudem auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Immerhin rechnen die Analysten damit, dass der Gewinn je Aktie mit 0,25 Dollar im Geschäftsjahr 2023 positiv geworden sein könnte – damit wäre Palantir endlich unter dem Strich profitabel.

Aber warum alles auf eine Karte setzen? Der KI-Index von Börse Online vereint die besten Spieler der Branche

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.