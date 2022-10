US-Milliardär Warren Buffett gilt als Investor mit dem richtigen Riecher. Nun hat der bereits 92 Jahre alte Manager über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway trotz der jüngsten Marktverwerfungen Aktien zugekauft. Von Matthias Fischer

Er erwarb 5,99 Millionen Aktien des US-Energieunternehmens Occidental Petroleum. Dies geht aus einer Meldung der US-Börsenaufsicht SEC hervor.



Offenbar ist der Berkshire-Chef von dem Öl- und Gasförderer mit Sitz in Houston im Bundesstaat Texas ziemlich angetan. Seit Juli dieses Jahres hat er rund 20 Millionen Aktien von Occidental gekauft, mittlerweile beläuft sich sein Anteil an dem Unternehmen bei rund 27 Prozent. Buffett geht offenbar davon aus, dass die Öl- und Gaspreise auf absehbare Zeit hoch bleiben, denn das Unternehmen hängt stark von diesen beiden Energieträgern ab. So glaubt die Investmentbank Goldman Sachs, dass die Abhängigkeit von der Volatilität der Rohstoffpreise ein Risiko für das Unternehmen darstellt. Und Analyst John Royall von JP Morgan meint, dass die wichtigsten Abwärtsrisiken in sinkenden Ölpreisen und höher als erwarteten Investitionsausgaben des Unternehmens liegen dürften.