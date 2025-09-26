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Occidental Petroleum

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WKN 851921
ISIN US6745991058
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 23,69 25,01 21,81 26,88 28,92
    Nettogewinn (Mrd) 3,33 5,23 2,37 2,36 4,70
    Gewinn/Aktie 3,47 7,04 1,65 2,59 4,22
    Dividende/Aktie 1,05 1,01 0,96 0,88 0,72
    Rendite (%) 1,84 1,76 2,33 1,78 1,21
    KGV 14,53 10,49 24,92 19,08 14,15
    KUV 2,05 2,21 1,86 1,72 1,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Occidental Petroleum Corp. (Oxy) ist eine international agierende Öl- und Gasfördergesellschaft mit einer führenden Marktstellung in den USA. Des Weiteren ist Oxy in stärkerem Umfang auch im Mittleren Osten und Lateinamerika aktiv. Die operative Tätigkeit ist in die drei Segmente "Oil and Gas" (Öl- und Gasförderung und -verarbeitung), "Midstream and Marketing" (Raffinationsprozess, Transport, Lagerung und Verkauf der Öl- und Gaserzeugnisse) und "Chemicals" (OxyChem als Hersteller u.a. von PVC-Kunstharzen, Chlorgasen und Natronlauge) aufgeteilt.

    Offizielle Webseite: https://www.oxy.com

    Aktionärsverteilung