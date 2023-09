Unternehmensprofil

Die Occidental Petroleum Corp. (Oxy) ist eine international agierende Öl- und Gasfördergesellschaft mit einer führenden Marktstellung in den USA. Des Weiteren ist Oxy in stärkerem Umfang auch im Mittleren Osten und Lateinamerika aktiv. Die operative Tätigkeit ist in die drei Segmente "Oil and Gas" (Öl- und Gasförderung und -verarbeitung), "Midstream and Marketing" (Raffinationsprozess, Transport, Lagerung und Verkauf der Öl- und Gaserzeugnisse) und "Chemicals" (OxyChem als Hersteller u.a. von PVC-Kunstharzen, Chlorgasen und Natronlauge) aufgeteilt.

Offizielle Webseite: www.oxy.com